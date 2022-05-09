美智庫：俄軍恐集結反攻哈爾科夫　防烏克蘭進軍邊境

▲分析指，俄軍可能反攻哈爾科夫地區。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯勝利日到來之前，烏克蘭周末成功逼退俄軍，讓俄羅斯部隊撤出哈爾科夫周邊地區。不過依據美國智庫「戰爭研究所」最新分析，這可能迫使俄軍重新部署兵力反攻哈爾科夫，為的就是阻擋烏克蘭的攻勢推進至烏俄國界區。

衛報引述戰爭研究所（Institute of War）戰情分析指出，烏軍此次在哈爾科夫（Kharkiv）東北部的反攻，可能讓俄羅斯軍隊在俄國邊境地區別爾哥羅德州集結，準備重新部署至哈爾科夫市地區。

#Russian forces did not make any significant advances on any axis of advance on May 8. The #Ukrainian counteroffensive NE of #Kharkiv City has likely forced Russian troops to redeploy to that area.



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至於烏克蘭其他地區戰況，俄軍可能持續在伊久姆（Izyum）以南集結軍力，同時在頓內茨克地區向西推進，以包圍在哈爾科夫南部及頓內茨克西部的烏軍。此外，俄軍明顯已決定從地面進攻亞速廠，並在未來幾天重新在南部發動進攻占領整個赫爾松州。

俄羅斯可能改變頓內茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國的地位，可能合併成單一的「頓巴斯共和國」（Donbas Republic），或直接併入俄羅斯。

另方面，路透報導，盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）8日表示，烏軍已撤出烏東城市波帕斯納（Popasna），撤向更堅固的陣地。此前，車臣共和國領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）宣稱，他的部隊已控制波帕斯納大部分地區。