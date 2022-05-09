高登快篩爭議！遭國民黨按鈴提告「涉嫌圖利、瀆職」　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

高登環球生醫有限公司日前因被國民黨團爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波。國民黨團今更直赴北檢按鈴告發衛福部部長陳時中涉嫌圖利、瀆職。對此，陳時中今回應「我不曉得圖利怎麼產生？」他也直言「有去告，就等待法院。」

台灣本土疫情嚴重，指揮中心日前緊急採購快篩試劑，其中「高登環球生醫有限公司」提供的1700萬劑快篩，遭國民黨質疑是資本額200萬的小吃店變身，可能涉及圖利特定廠商。

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陳時中之前就曾在疫情記者會中重申，相關程序皆依法進行，廠商須符合「已取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約」等3資格要求，而針對廠商規模一事，相關文件也會在廠商投標後審查，目前有9家廠商投標，也都經過相關文件審查確認。

陳時中今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢，民進黨立委吳玉琴也詢問陳時中對於國民黨團今按鈴提告圖利、瀆職的看法，陳時中直言「這我不知道，有去告，就等待法院。」他也強調，這次是緊急採購，「高登在議約就沒有來，我不曉得圖利怎麼產生？政府本來就是進行相關行政採購程序。」