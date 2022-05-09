女突然殺死交往10年男友「斬下生殖器」　好友也殺浴血畫面曝光

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記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本上周發生傳出駭人命案，44歲女子潔思敏(Jasmine Everleigh)被控持刀刺死59歲朋友薩米爾(Samir Esbeck)，與交往10年的61歲男友薩基斯(Sarkis Abboud)，並切下對方的生殖器，全身是血在街上閒晃，被控2項謀殺重罪。

事件5日凌晨5時20分發生在墨爾本郊區布朗斯威克(Brunswick)一間公寓，男屋主薩基斯被發現時已經死亡，並且生殖器慘被斬下，朋友薩米爾也身中刀傷，人在送醫途中身亡。警方後來在卡爾頓(Calton)一輛電車上逮捕涉案的潔思敏，後來也因為手臂受傷送醫治療。

監視器畫面拍到，手上纏著襯衫止血的潔思敏，上半身只穿著一件胸罩，沾滿鮮血的鞋子走在街上，一路上留下約1.5公里長血跡。薩基斯女兒悲傷在臉書上悼念，「父親是我的英雄，也是充滿愛的丈夫和兄弟，知道再也見不到他，我的心感到空虛」，案件仍待調查中。