女突然殺死交往10年男友「斬下生殖器」　好友也殺浴血畫面曝光

記者李振慧/綜合報導

澳洲墨爾本上周發生傳出駭人命案,44歲女子潔思敏(Jasmine Everleigh)被控持刀刺死59歲朋友薩米爾(Samir Esbeck),與交往10年的61歲男友薩基斯(Sarkis Abboud),並切下對方的生殖器,全身是血在街上閒晃,被控2項謀殺重罪。

事件5日凌晨5時20分發生在墨爾本郊區布朗斯威克(Brunswick)一間公寓,男屋主薩基斯被發現時已經死亡,並且生殖器慘被斬下,朋友薩米爾也身中刀傷,人在送醫途中身亡。警方後來在卡爾頓(Calton)一輛電車上逮捕涉案的潔思敏,後來也因為手臂受傷送醫治療。

監視器畫面拍到,手上纏著襯衫止血的潔思敏,上半身只穿著一件胸罩,沾滿鮮血的鞋子走在街上,一路上留下約1.5公里長血跡。薩基斯女兒悲傷在臉書上悼念,「父親是我的英雄,也是充滿愛的丈夫和兄弟,知道再也見不到他,我的心感到空虛」,案件仍待調查中。

TONIGHT: We identify the two victims stabbed inside a Brunswick apartment complex on Thursday.



Their alleged attacker now charged with murder.



The daughter of one of the victim’s told @7NewsMelbourne her life will never be the same again.



More at 6pm. pic.twitter.com/N9tBminfW1