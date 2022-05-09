不滿快篩實名制！北市基隆狂噴中央　陳時中：如果不足就要報好來

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

快篩實名制讓地方政府和民眾抱怨連連，台北市、基隆市首長更為此槓上中央。針對快篩不足疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午表示「地方公費都根據需求量提供，基本上都有多給，如果不足就要報好來。」

對於快篩實名制產生的問題，台北市市長柯文哲直批「太相信中央。」基隆市長林右昌也不斷呼籲，衛福部販售試劑的方式一定要改變，否則會引起更多民怨，不要做到「齊頭式平等」，不急的地方有剩、急的地方排好幾天都買不到。

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陳時中昨8日表示，基隆填報3萬劑，將配發18萬劑，量不會少、市長不用擔心，基隆拿到的都在平均值之上。但相關言論隨即被基隆市府觀銷處長曾姿雯打臉，她表示「基隆市府的需求是20萬劑，而非3萬劑，基隆疫情位在全國最前線，防疫需求本來就在平均之上。」

針對地方首長的不滿，陳時中今回應「地方公費使用部分，都是根據需求量提供，基本上都有多給，如果不足就要報好來，台北市5/4報12萬，庫存量有18萬，後來總共給73萬，那如果真的有不足再報上來。」

發放的快篩數量回應，也讓北市不滿直批陳時中「營造大善人佈施模樣」，陳時中今也表示「沒有，是根據調查，可以就配下去，這樣而已。」他也提到，目前並沒有哪個縣市剩下很多，哪個地方不夠，未來會根據販賣情況增減。