做圖嗆「不能忍受排隊買快篩？」　他被爆料是英系立委的網軍

▲有網友嘲諷台灣人抱怨排隊買快篩。（圖／翻攝自Mr.柯學先生）

政治中心／綜合報導

面對本土疫情，快篩劑成為重要物資，但因數量不足，造成民眾必須排隊搶購，民怨四起。但有網友製圖反諷，台灣人平常願意為了拉麵、499吃到飽、蛋黃酥大排長龍，卻不能忍受排隊買個快篩，並還說「對，我就1450綠共塔綠班側翼啊，怎樣？」引來討論，而資深媒體人黃揚明表示，有聽聞這個粉專隸屬於民進黨英系某立委陣營。

自稱「Mr.柯學先生」的臉書專頁日前發出一張圖，不解台灣人為何不能為了快篩忍受排隊，留言表示「該怎麼說你好呢？」對於被批評則回應，「為什麼不能類比？吃喝玩樂可以排的心甘情願，攸關健康排隊就要怨聲載道？瞬間需求增多，就算貨源再充足，也是需要時間消耗購買時程，而導致排隊的產生不是嗎？我不懂一堆人排隊買快篩是在抱怨什麼」。

黃揚明指出，「Mr.柯學先生」這個匿名側翼網軍，前身「金孫功德院」，2019年民進黨總統黨內初選期間成立，把賴清德打成中共同路人、台獨金孫成功達成任務後，同年7月轉型成為現在的名稱，改將目標對準柯文哲。

黃揚明說，聽聞這個粉專隸屬於民進黨英系某立委陣營，就是網軍產業鏈的一環。「夜路走多，會遇到鬼的。請好自為之。」