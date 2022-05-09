菲律賓總統大選登場「獨裁者之子vs人權律師」　投票率可望飆80%

▲菲律賓2022年全國大選今日登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓全國大選今（9）日登場，超過6700萬選民將投票選出正副總統、參眾議員及地方官員等1.8萬多個職位。在總統競選方面，獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、副總統兼人權律師羅布雷多（Leni Robredo）正在角逐寶座，而投票率預計高達80%，其中年輕選票佔了很大比例。

▲64歲的小馬可仕現身投票。（圖／路透）



根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）4月中旬數據，小馬可仕支持率56%，是目前呼聲最高的候選人，上午7時15分也在父親家鄉巴塔克市（Batac City）現身投票。他於1983年成為北伊羅戈（Ilocos Norte）省長，1986年被罷免，多年後東山再起，1998至2007又擔任3屆省長，之後成為參議員。

但是，其父親老馬可仕1965至1986年統治期間，因貪腐及侵犯人權而惡名昭彰，他當時實施戒嚴，控制法院、企業及媒體，導致數千名異議人士遭逮捕、私刑甚至殺害，最後被「人民力量革命」（People Power Revolution）推翻。至今，政府委員會仍在追查馬可仕家族價值24億美元的不法財產。

▲羅布雷多是人權律師出身，一直是杜特蒂的強大批評者。（圖／美聯社）



羅布雷多擔任副總統期間，持續批評杜特蒂的毒品、暴力及性別政策，尤其猛烈抨擊釀成3萬人死亡的「毒品戰爭」。她誓言打擊貪腐，承諾帶來良好且稱職的治理，儘管4月民調落後，近期造勢大會卻吸引大量年輕選民「粉衫軍」（Pink Shirt）挨家挨戶拉票。

其他候選人包括退休拳王、現任參議員帕奎奥（Manny Pacquiao），承諾解決貪腐及貧窮問題。還有首都馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno），承諾基礎建設投資，以及對中國採取更強硬立場。

▲民眾可在上午6時至傍晚7時投票。（圖／路透）



菲律賓選舉飽受暴力陰霾籠罩，買票陋習、投票機器故障也一直是頭痛議題，但亞洲自由選舉網絡（ANFREL）指出，該國過去的選舉大多是自由公平的。軍警也於8日表示，他們對本屆大選嚴陣以待，將保持高度警覺，致力確保「安全、準確、自由及公平選舉」。

批評人士指控，小馬可仕陣營利用社群媒體散布假消息，試圖洗白家族黑歷史，把老馬可仕時代描繪成繁榮且和平的黃金時代，但他對此否認。小馬可仕一直盡可能避免辯論，也沒有為家族歷史道歉，甚至公開稱讚父親是「政治天才」。

BBC指出，如果民調預測的壓倒性勝利成真，將意味著強大的「馬可仕政治王朝」重新掌權。《衛報》也寫道，小馬可仕最有望贏得這場高風險競選，讓家族重登權力之巔。外界預期，由於疫情關係，開票時間可能延遲，而實際上的競爭可能比民調更為激烈。不論最後由誰勝選，下屆總統將於6月30日就職，任期6年。

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