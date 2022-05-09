俄副總理「視察」馬力波 　開戰後最高級官員！烏市長曝恐怖陰謀

▲馬力波歷經數月炮擊，整座城市幾乎淪為廢墟。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）證實，已在8日親自訪問馬力波，而這也是俄國自2月24日轟炸烏克蘭後，首次有如此高層級的官員進入馬力波。胡斯努林發表自己的「視察心得」稱，「當地已經開始恢復和平生活，我們會提供人道主義援助，協助重建。」對此，馬力波市長安德魯申科（Petro Andrushenko）則怒斥，俄國將會透過這種訪問將佔領的土地直接納入俄羅斯領土。

根據《路透社》報導，烏克蘭軍方8日才表示，俄軍對亞速鋼鐵廠發動猛烈炮擊，胡斯努林隨即在通訊軟體Telegram寫道，「我訪問了頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的解放區。同時到訪馬力波、沃爾諾瓦哈（Volnovakha）、盧甘斯克以及其他城市，也親自和當地人聊天。」證實自己親訪烏克蘭的消息。

▲烏克蘭政府一一撤離受困民眾。（圖／達志影像／美聯社）



胡斯努林在俄羅斯政府中主要負責建設與城市發展，他表示，「這些地區開始恢復和平的生活，但還有很多工作要做，我們將會提供幫助，特別是提供人道主義協助。」據悉，胡斯努林還造訪了馬力波的商業港口，並稱未來應該要使用這個港口運送建築材料，以修復馬力波。

對此，馬力波市長安德魯申科證實了胡斯努林前往馬力波的消息。他強烈指責稱，「除了普通的搶劫，俄國將會透過越來越多這類型的『視察』，將佔領的土地納為俄羅斯所有。」

另一方面，胡斯努林也表示，自己會見了頓涅茨克人民共和國的「領導人」普希林（Denis Pushilin）。

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