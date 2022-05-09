文在寅發表卸任演說！讚嘆南韓「危機中強大」：成領導全球的強國

▲南韓總統文在寅發表卸任演說。（圖／翻攝自青瓦台YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（9）日卸任，5年總統任期即將正式劃下句點， 上午10時（台灣時間上午9時）在青瓦台本館發表約12分鐘的卸任演說，他強調達成「像樣的國家」是每位國民的願望，而這份願望不會因卸任而停滯。同時，他談及南北韓關係、韓日關係，以及在新冠疫情中，政府屢將危機化為轉機，讓全球見證南韓的實力。

文在寅表示，此刻終於能卸下重責大任、成為一位平凡的國民。他在演說中首先提到5年前的燭光集會，當時民眾對於「像樣的國家」訴求呼聲之高，表示民眾在一片和平、且具文化素養的氛圍提出訴求，並在憲法規範下完成彈劾（時任總統朴槿惠）、達成政權輪替，如此具高度成熟的民主意識受到外媒讚賞。

文在寅提到南北韓關係，表示平昌冬季奧運成功將戰爭危機化為和平希望，他也提到和平是南韓生存與繁榮的條件；在這之間存在著難以越過的障礙，就如日本對南韓實施的半導體原料出口限制，不過民眾將危機化為轉機，甚至在全球新冠疫情下締造出口額最高的佳績，這乃因於南韓製造業在全球具有高度競爭力。

文在寅提到南韓政府將危機化為轉機的其他實例，如在新冠疫情下全面擴大口罩生產，以及生產、主導研發新冠快篩試劑，以及前陣子南韓缺少車用尿素。

文在寅讚嘆，這場新冠疫情讓全球見證到南韓高度發展的醫療量能與實力，成為全球稱羨的「防疫模範國」，其中國人們的力量在疫情中反而變得更強，此點讓他深受感動，而在疫情中反而締造出許多意想不到的佳績，包括經濟最快復甦、人均所得突破3萬5000美元。

文在寅表示，在經歷此波新冠疫情後，南韓在民主主義、經濟、貿易出口、數位革新、防疫、醫療保健、文化、國防軍事產業、氣候危機、外交、國際合作等多項領域成為「先進國家」。

文在寅也提到，如今在後新冠時代下，南韓已經開始逐漸解封，包括脫口罩（室外解除口罩令）、將新冠肺炎從1級傳染病調降為2級。

他表示，「南韓是在全球危機中逐漸強大的國家，也是全球唯一從二戰時的『開發中國家』脫胎換骨為『已開發國家』的國家，是危機中強大的國家、任誰都無法動搖的國家、領導世界的國家，而這主角當然是全體國民。」

最後，文在寅也期盼接任的尹錫悅政府能續寫歷史新頁，改革完成前任政府未竟的成果。

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