「俄羅斯勝利日」今登場　末日飛機升空！普丁親自主持閱兵

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁將在今天(9日)親自主持慶祝「勝利日」,紀念77年前蘇聯在二戰戰勝納粹德國。與此同時,俄軍仍在烏克蘭進行俄方所稱的「去納粹化戰爭」,先前甚至將以色列助烏志願軍抹黑成「納粹同路人」。

▲普丁親自主持閱兵大典。(圖為普丁去年參加復活節彌撒/達志影像/美聯社)

蘇聯在1991年瓦解,普丁在1999年登上俄羅斯權力頂峰後就不曾離開權力核心,而這23年間,他多次利用勝利日在紅場閱兵,向西方展示俄國的強盛軍力與先進武器。

這次將飛越聖巴希爾教堂(St Basil's Cathedral)的機隊中,包括超音速戰機、戰略轟炸機,還有自2010年來首次於勝利日飛越紅場上空的「Il-80」末日指揮機。號稱「飛行的莫斯科」的末日指揮機,作用等同於美軍的核戰空中指揮機,若發生核戰,「Il-80」末日飛機會載運俄羅斯總統在內的最高階政府官員升空,從空中躲避核戰影響,同時指揮三軍,在這個敏感時機讓末日飛機在閱兵典禮升空,明顯揭露恫嚇西方的意味。

Images taken during the rehearsal of the military Victory Parade.

Su-57, Tu-95, Il-80,MiG-31I pic.twitter.com/ASRkY2I9fE