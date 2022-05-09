絕不投降！　亞速鋼鐵廠2000烏軍喊話：當局協助撤離或戰死

▲亞速鋼鐵廠成馬力波唯一烏軍據點，守軍誓言絕不投降。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏東港市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠近期完成平民撤離行動，烏克蘭當局正努力安排第二階段撤離，對象包括醫護、傷員和剩餘約2000名守軍。守軍中尉指揮官表示「投降絕不是選項」，但守軍害怕一旦被攻陷，俄軍會將所有人殺光，因此請求基輔當局盡快協助安排撤離。

《衛報》報導，中尉指揮官薩摩連科（Illya Samoilenko）在亞速鋼鐵廠內和記者連線受訪，面色看起來蒼白憔悴，他說亞速鋼鐵廠的守軍為烏克蘭人民乃至全世界擋下俄軍，現在他們需要第三方來協助談判，廠內守軍應該以陸路或是海路方式撤離。

▲烏克蘭平民已從亞速鋼鐵廠撤離。（圖／路透）

廠內守軍人數據信共有2000人左右，其中700人受到輕重傷，薩摩連科誓言抗戰到底，並說他的同袍們深知一旦投降或被俄軍捕獲，下場只有死路一條，如此對敵人來說簡直就是雙手奉上「禮物」。他說「我們是俄軍戰爭罪行的見證人，投降不可能成為選項，因為俄軍對我們的性命毫不在意。」

亞速營指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）指出，所有在廠內的平民都已在日前的撤離行動中成功離開。亞速營副指揮官帕爾默（Svyatoslav Palamar）表示，「我們需要一個合理的撤退機會，另一個讓人感到受傷的是，當那些政客說『我們在撤離平民時，你們要繼續堅守戰鬥』。但在這裡保護人民的是我們啊。」





▲俄軍對亞速鋼鐵廠實施輪番轟炸。（圖／路透）

守軍對於基輔當局慶祝成功撤離幾十名平民感到非常不滿，因為若照政府所說這場戰爭是「無可避免」的話，那顯然過去8年基輔當局根本沒有準備好作戰，才會讓馬力波守軍陷於如此境地。

薩摩連科拒絕透露廠內實際守軍人數和物資存量，表示這些都是機密資訊，但守軍都說雖然近期俄軍輪番狂轟猛炸，廠內士氣仍然高昂，「我們感謝來自世界各地的支持，這對我們有所幫助。世人也已見識過我們的為人。」