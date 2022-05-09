　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

絕不投降！　亞速鋼鐵廠2000烏軍喊話：當局協助撤離或戰死

▲▼烏克蘭稱所有婦女和兒童現已從馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠撤離。（圖／路透）

▲亞速鋼鐵廠成馬力波唯一烏軍據點，守軍誓言絕不投降。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏東港市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠近期完成平民撤離行動，烏克蘭當局正努力安排第二階段撤離，對象包括醫護、傷員和剩餘約2000名守軍。守軍中尉指揮官表示「投降絕不是選項」，但守軍害怕一旦被攻陷，俄軍會將所有人殺光，因此請求基輔當局盡快協助安排撤離。

《衛報》報導，中尉指揮官薩摩連科（Illya Samoilenko）在亞速鋼鐵廠內和記者連線受訪，面色看起來蒼白憔悴，他說亞速鋼鐵廠的守軍為烏克蘭人民乃至全世界擋下俄軍，現在他們需要第三方來協助談判，廠內守軍應該以陸路或是海路方式撤離。

▲▼烏克蘭稱所有婦女和兒童現已從馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠撤離。（圖／路透）

▲烏克蘭平民已從亞速鋼鐵廠撤離。（圖／路透）

廠內守軍人數據信共有2000人左右，其中700人受到輕重傷，薩摩連科誓言抗戰到底，並說他的同袍們深知一旦投降或被俄軍捕獲，下場只有死路一條，如此對敵人來說簡直就是雙手奉上「禮物」。他說「我們是俄軍戰爭罪行的見證人，投降不可能成為選項，因為俄軍對我們的性命毫不在意。」

亞速營指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）指出，所有在廠內的平民都已在日前的撤離行動中成功離開。亞速營副指揮官帕爾默（Svyatoslav Palamar）表示，「我們需要一個合理的撤退機會，另一個讓人感到受傷的是，當那些政客說『我們在撤離平民時，你們要繼續堅守戰鬥』。但在這裡保護人民的是我們啊。」

▲▼烏克蘭城市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲俄軍對亞速鋼鐵廠實施輪番轟炸。（圖／路透）

守軍對於基輔當局慶祝成功撤離幾十名平民感到非常不滿，因為若照政府所說這場戰爭是「無可避免」的話，那顯然過去8年基輔當局根本沒有準備好作戰，才會讓馬力波守軍陷於如此境地。

薩摩連科拒絕透露廠內實際守軍人數和物資存量，表示這些都是機密資訊，但守軍都說雖然近期俄軍輪番狂轟猛炸，廠內士氣仍然高昂，「我們感謝來自世界各地的支持，這對我們有所幫助。世人也已見識過我們的為人。」

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／「綠二代」搞販毒詐欺！　趙介佑認罪判8年6月
超跑男被控代操股票吸金5億落跑！　上百人排隊報案
快篩8大通路10點開賣「四大超商、藥妝店、超市」規則1次看
快訊／台76線嚴重事故！　轎車被撞爛駕駛命危
快訊／北市、基隆為快篩狂噴中央！　陳時中回應了
3點現況跟你想的不同！　醫嘆：他大吸3口氣就走了
連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人
7月把新冠改為「第四類」傳染病？　陳時中3字給答案
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國官員：一旦核戰爆發　30分鐘全面殲滅北約

俄副總理「視察」馬力波 　開戰後最高級官員！烏市長曝恐怖陰謀

英外相：避免民主政體遭威脅　助台灣自我防衛

「俄羅斯勝利日」今登場　末日飛機升空！普丁親自主持閱兵

絕不投降！　亞速鋼鐵廠2000烏軍喊話：當局協助撤離或戰死

英國驚現罕見傳染病　和天花類似！症狀曝光

最血腥的一天！　澤倫斯基證實：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

G7承諾逐步淘汰俄油　批普丁侵烏讓國家蒙羞

美擴大制裁　禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

俄稱摧毀美援武器與軍備　炸毀烏東6彈藥庫1戰機

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

恐怖影片曝！20歲男女騎車自撞雙亡　1人「掛」分隔島機車還在跑

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

湊熱鬧？辣妹深夜嬉鬧遭盤查　單車男「路過護花」竟是通緝犯

俄國官員：一旦核戰爆發　30分鐘全面殲滅北約

俄副總理「視察」馬力波 　開戰後最高級官員！烏市長曝恐怖陰謀

英外相：避免民主政體遭威脅　助台灣自我防衛

「俄羅斯勝利日」今登場　末日飛機升空！普丁親自主持閱兵

絕不投降！　亞速鋼鐵廠2000烏軍喊話：當局協助撤離或戰死

英國驚現罕見傳染病　和天花類似！症狀曝光

最血腥的一天！　澤倫斯基證實：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

G7承諾逐步淘汰俄油　批普丁侵烏讓國家蒙羞

美擴大制裁　禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

俄稱摧毀美援武器與軍備　炸毀烏東6彈藥庫1戰機

數位證明「取代診斷書」保險業不滿拒賠　陳時中喊：合法證明都可以

柯文哲、林右昌為快篩槓中央　蘇貞昌：免費提供還高於要求的量

《櫻桃魔法》藏暖心鼓勵：必須喜歡做出那個選擇的自己

俄國官員：一旦核戰爆發　30分鐘全面殲滅北約

「綠二代」搞販毒詐欺！趙介佑「沒臉面對家人」　認罪判8年6月

快訊／新冠改「第四類」普通傳染病？指揮中心14:00記者會說明

港版《華燈初上》大陸開拍…女星隔離中確診被換角！性感女神取代

俄副總理「視察」馬力波 　開戰後最高級官員！烏市長曝恐怖陰謀

《天王》這集有點情色！　陳漢典送上星蕾服侍讓憲哥「呻吟」了

大鐵鍋慢熬牛骨精華！嘉義百年歷史牛雜湯　塞滿配料是早午餐良伴

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

10公尺高滑水道崩塌！16人墜落驚悚影曝

英現罕見傳染病　和天花類似！症狀曝

即／美第一夫人密訪烏克蘭！與烏國第一夫人相見歡

人夫認了出軌「對象竟是親生媽」

俄稱摧毀美援武器與軍備　炸毀烏東6彈藥庫

加國總理突訪基輔　宣布提供更多軍援

澳總理：確保中國不在索羅門設軍事基地

最血腥一天！　澤倫斯基：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

美擴大制裁　禁3家俄電視台與會計信託服務

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

絕不投降！　亞速鋼鐵廠烏軍喊話：撤離或戰死

G7承諾逐步淘汰俄油　批普丁侵烏讓國家蒙羞

植髮醫警告：太常自慰恐陷禿頭危機

更多熱門

相關新聞

最血腥一天！　澤倫斯基：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

最血腥一天！　澤倫斯基：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日證實，烏東比洛霍力夫卡（Bilohorivka）村莊內，前一天遭到俄軍戰機轟炸、躲藏90名平民的學校，已有大約60人喪生，另外30人被救出。

加國總理突訪基輔　宣布提供更多軍援

加國總理突訪基輔　宣布提供更多軍援

烏掃雷犬太操勞　專訪閉眼夢周公

烏掃雷犬太操勞　專訪閉眼夢周公

烏克蘭掃雷犬記者會度估！「頭饋桌面」萌翻網友

烏克蘭掃雷犬記者會度估！「頭饋桌面」萌翻網友

烏東學校被轟已2死　60人被活埋恐全數罹難

烏東學校被轟已2死　60人被活埋恐全數罹難

關鍵字：

亞速鋼鐵廠烏克蘭餓烏戰爭AzovstalMariupol

讀者迴響

熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面