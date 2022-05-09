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台灣首間「代客道歉公司」！老闆曝光　幫下跪磕頭求和解

代客道歉公司人員圍著電腦開會，討論如何替肇逃當事人向被害人道歉。

▲代客道歉公司人員圍著電腦開會，討論如何替肇逃當事人向被害人道歉。

圖文／鏡週刊

台灣出現首間代客道歉公司，該公司的道歉專員以不同身分，替客戶出面道歉、尋求原諒、和解，目前以車禍及傷害案件委託最多，也曾替營養午餐廠商向家長道歉、替債務人與債主協商、替竊盜犯向賣場求情。負責人認為，很多人想道歉卻拉不下臉，或不知如何談判，道歉是人性最弱的一環，他們替客戶低頭，減少兩造的衝突，商機無限。

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全台第一家代客道歉公司，低調成立至今約1年，老闆是之前常上談話節目的名嘴砲哥。「說對不起也有專業！」砲哥透露，他曾當過議員助理、辦公室主任，也曾在法律事務所任職，經常調解各類糾紛，常陪當事人到法院出庭，發現不少當事人雖自知理虧，想道歉和解，卻不得其門而入，也不懂如何談判，他才動念居中協調，做起代客道歉的獨門生意。

砲哥告訴本刊，公司目前有10多名道歉專員，年齡從20多歲到60多歲，其中年紀最大的A女士，今年67歲，她最常以當事人阿姨的角色協助道歉，屬於「倚老賣老」型，曾有一名年輕人因行車糾紛，與對方當街互毆，事後才知道對方是台北市萬華區某角頭的兒子，差點被下追殺令，前來委託該公司幫忙。

A女士接獲委託後，先替當事人致電道歉，再帶著當事人到對方堂口賠罪，當時現場一堆黑衣人，她很怕被打，為了達成任務，只能硬著頭皮不斷道歉，還故作氣憤地打了當事人幾拳，過程中她幾度下跪，黑衣人看她年紀這麼大還要跪，不好意思，趕緊將她扶起來，最後談妥將20萬元和解金降為10萬元，雙方握手言和。

另一名30多歲的道歉專員B先生，則屬於「忠厚老實」型，他回想最棘手的案子，是一起死亡車禍，肇事者在事發後1個月，被鑑定出需負擔100%肇責後，才上門求助。B先生為完成任務，決定以表哥身分，帶肇事者到喪家磕頭，他們從門口一路跪進靈堂，果然被氣憤的家屬推打，最後被轟了出去。

但B先生沒放棄，天天到靈堂磕頭、捻香，後來連死者家屬都覺得煩，叫他不要再去，才讓事情有了轉機。B先生透露，他當時設定的角色是冷氣維修工，每次去磕頭都穿著連身工作服，腰上掛著維修工具，死者家屬看他日子也不好過，還天天來道歉，不忍再為難，最後同意降價和解，求償金額從原本的千萬元，一口氣降到80萬元，替客戶省下了920萬元。

此外，公司還有1名外型亮眼的C小姐，被歸類為「性感火辣」型，曾有1名女祕書虧空公款東窗事發，面臨老闆提告，C小姐得知其老闆愛上酒店、喜歡美色，便以祕書姊姊身分，穿著低胸上衣、露出事業線，陪祕書向老闆撒嬌道歉，老闆看到C小姐驚為天人，最後只要求祕書把錢補回，並未提告。

▼代客道歉公司員工出勤前，會先進行模擬演練。

代客道歉公司員工出勤前，會先進行模擬演練。

C小姐告訴本刊，曾有多名遭騙財騙色的女子為了抓到蕭姓男蟲，前來諮詢，她統整資料後，發現蕭男騙了上百人，不會主動回應陌生訊息，她便用泳裝照當大頭貼，傳了一句「你怎麼這麼久沒找我」給蕭，對方隨即上鉤。

為抓蕭男，C小姐常陪他聊天，某晚蕭提議「電愛」，要她視訊露胸，她為博取信任，犧牲色相，2人相約隔日見面、開房間。C小姐跟公司討論後，決定報警抓人，但蕭很狡詐，當天反悔，後來C小姐致電撒嬌，蕭禁不起欲火焚身赴約，終於遭逮，讓C小姐很有成就感。

另一名道歉專員D先生，今年40歲，是剛入行的菜鳥，身段柔軟，屬於「卑躬屈膝」型，特別的是，他是從客戶「轉型」成員工。D先生告訴本刊：「去年出了一場車禍，自己只有外傷，但對方被撞到半癱，對方家屬要求1千2百萬元賠償，但我只是業務員，怎麼賠得起？當時感覺人生無望，心想不如去坐牢、關一關好了！」

D先生說，他心灰意冷時，親友找上代客道歉公司幫忙，沒想到短短幾個月後，公司竟將和解金降為100萬元，他也獲判緩刑，讓他覺得這個行業不但能助人，還能賺錢，因此決定加入，當起實習生。

砲哥告訴本刊，目前每個月約有20件委託案，主要是車禍及傷害案件，會視個案的難易程度收費，每件數萬元到數十萬元不等，至於什麼人適合當道歉專員？砲哥說，耐心及高EQ是必備條件，被罵至少半小時不能回嘴，就算被打也要忍，只要通過員工訓練，就可以開始接案，按件計酬，若能成功結案，專員可抽4成，月收入至少10萬元。

「代客道歉是在製造雙贏！」砲哥告訴本刊，很多人想道歉卻拉不下臉，也有很多官司訴訟，是因雙方沒有潤滑劑才無法和解，「判決是勝負，道歉和解是各退一步」，雙方心理上的修復更重要。他認為，道歉是人性最弱的一環，若有人可以代替當事人出面低頭，將能減少兩造接觸的衝突，商機無限。

不過，代客道歉會不會沒有誠意？算不算詐欺行為？砲哥強調，他們在接受客戶委託時，都會依《民法》規定，簽下代理權委託書，協調和解時，對造若接受他們的道歉，表示已經感受到誠意，況且客戶付的和解金也是真金白銀，完全沒問題，最重要的是，簽下和解書的那一刻，雙方都能找到「放下的出口」。



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