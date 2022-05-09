加拿大總理突訪基輔！　宣布提供更多武器與裝備

▲加拿大總理杜魯道拜訪烏克蘭首都基輔。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔8日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天拜訪烏克蘭首都基輔，他表示俄羅斯總統普丁應為其在烏國「令人髮指」的戰爭罪行負責，同時也宣布提供新一批武器與裝備給烏國。

路透社報導，杜魯道與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談後，透過記者會發表談話。杜魯道宣布，加拿大正準備針對與俄軍入侵行動相關的俄羅斯個人與實體實施新制裁。

杜魯道說：「今天，我宣布（向烏國）提供更多軍事援助，包括空拍機、衛星圖像、小型武器、彈藥和其他援助，還包括為排雷行動提供資金。」

「此外我們也準備針對40名俄羅斯個人與5個實體提出新制裁，包括俄國權貴，以及與俄國當局國防產業密切相關的人士，他們都是（俄羅斯總統）普丁發動戰爭的共犯。」

杜魯道在記者會上強調：「顯而易見，普丁應為其『令人髮指』的戰爭罪行負起責任，一定要向他追究責任。」

杜魯道此行還參觀了基輔郊外的伊爾平鎮（Irpin）。俄羅斯2月入侵烏克蘭後，伊爾平曾遭俄軍占據，俄軍3月底撤退後，媒體報導當地發生駭人聽聞的屠殺案。

杜魯道向現場媒體表示：「我親眼目睹了俄國這場非法戰爭有多麼殘酷。」

杜魯道還說，加國正準備重啟其在烏國首都基輔的大使館。

在此行中，杜魯道也宣布取消明年所有烏克蘭產品的進口關稅。