快訊／新冠改「第四類」普通傳染病？指揮中心14:00記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

本土疫情近10天以來已經累計近30萬例，快篩實名制也讓地方政府和民眾罵聲連連，為增加購買便利性，今起四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個通路販售「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新疫情資訊和政策。

民眾也持續關心台灣何時有望解封邊境？外傳指揮中心準備把新冠肺炎從第五類傳染病改為第四類。對此，指揮官陳時中今上午證實「等這波疫情過了，才會開始做這個準備。」媒體追問時間是否落在7月中？他則簡單回應「可能吧」。據了解，第五類是強制管制，第四類是一般管制。

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隨著自然感染增加，指揮中心也陸續鬆綁相關管制措施，包括接觸者3+4、取消實聯制、居隔者電子圍籬，確診者居家照護也從10天降為7天，而5/12起三類族群只要快篩陽性，經醫師認定就算確診。

指揮中心日前公布居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，只要經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案。指揮官陳時中表示，修訂定義是為了減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險，若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

另外，在確診者居家照護方面，8日起檢驗陽性者，距發病日、採檢日達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理，等同於讓居家照護從「10+7」改為「7+7」。指揮官陳時中強調，該政策不溯及既往，5/7日以前確診的舊案，依然要在家待滿10天，快篩陰性才可進入自主健康管理。