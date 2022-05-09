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新北氣喘女確診無法講話！護理師猛抓衝急診室　她淚謝：好怕會死

▲▼永和耕莘醫院急診室。（圖／翻攝Google地圖）

▲原PO發文感謝永和耕莘醫院急診室的醫護人員。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和一名女網友表示，她有氣喘病史，7日清晨開始感到不適，用最後一口氣趕到醫院外，拉著護理師緩慢擠出自己的情況，才被緊急帶到急診室治療，讓她除了感謝自己確診後沒被歧視，也十分感謝第一線的醫護人員耐心的照料，「感謝耕莘醫院永和急診室所有醫護人員照顧，謝謝你們」。

該名女網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，她到醫院外時已氣喘到無法講話，一邊擔心自己昏厥，一邊依靠意志力找到一名護理師，用盡力氣緩慢擠出自己的礦，「那個護理師也不顧自己的安全，他就把我拉著往急診室跑然後幫我安排的床位開始治療…不管是醫生、護理師、X光的醫護人員，他們都急著搶救每一個生命」。

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原PO說，她之前篩檢都是陰性，沒想到7日突然起喘大發作，當下也很害怕自己會因此死掉，還好有醫護人員及時的救治，也很感謝醫護人員沒有將任何情緒帶給病人，讓她很放心，「醫生和護理師也做了正確的判斷所以我才能在這邊跟大家說一聲真的很感謝照顧！不但有效的治療，也可以讓我不用住在醫院」。

原PO表示，她很感謝耕莘醫院永和急診室、放射師等醫護人員，除了拿紙巾跟水給她，後來篩檢出確認為陽性時，也沒有改變對待她的態度，「感謝後來我變成陽性，你們沒有對我有任何的歧視，感謝裡面的年輕醫護人員幫我掛號批價拿藥真的非常感謝，你們的急診團隊真的很棒像大長今一樣」。

該文PO出後累積5300多人按讚留言，「祝早日康復，感謝台灣所有的醫護人員」、「疫情持續擴散希望大家能有同理心多多體諒醫療人員的不足還有辛勞，祝福大家都能夠平安健康」、「此時此刻，這樣的醫護團隊讓人感動。謝謝醫療團隊，你們辛苦了！謝謝你們的愛心耐心」、「不止醫護人員、在櫃檯的工作人員更是辛苦」、「真的，疫情這樣大家多點包容感恩，少點抱怨大家會平安的」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝我是永和人）

▲▼新北氣喘女確診到無法講話！護理師猛抓衝急診室。（圖／翻攝我是永和人）

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