滑水道崩塌「遊客從10公尺高衝出」！16人砸地血染路面　驚悚影曝

記者閔文昱／綜合報導

印尼東爪哇省泗水市（ Surabaya）7日下午發生一起驚悚事件，當地一處水上遊樂園的滑水道疑似因為超載而發生倒塌事故，造成16名遊客從10公尺高的溜滑梯設施上墜落，其中7人重傷、9人輕傷，目前相關單位已介入調查，遊樂園也已暫時關閉。

根據《中國報》報導，印尼泗水的肯傑蘭水上樂園（Kenjeran park）當天下午約1點左右，一處滑水道突然崩塌，有多人從滑水道衝出並掉落地面。樂園負責人班邦表示，園區內設施都是定期進行保養，而最後一次保養是在9個月以前。

▲印尼一處水上樂園的滑水道崩塌，造成16人受傷。（圖／翻攝自Facebook／Hajar Madura，下同）

透過畫面顯示，事故發生後，現場隨即有不少人受到驚嚇，紛紛尖叫並跑向前查看，而墜落的遊客則分別倒臥或癱坐在路上，其中傷勢較嚴重的人則全身沾滿鮮血，地上也有不少血跡，其他人則負責將傷者抬去送醫。當地警方表示，其中一名傷者頭部受傷，診斷發現他腦部受到震盪，另外3人手臂和腿部骨折，共有7人重傷、9人輕傷，目前都還在醫院接受治療。

班邦指出，該水上樂園平時約有300到400名遊客造訪，而在在特殊情況下，如開齋節假期期間，遊客可達到1000多人。他懷疑，事故發生時有超過10名以上的遊客擠進滑水道，才會導致僅能容納5至10人的滑水道崩塌。

負責調查這起事件的官員里德萬透露，遊客是從10公尺高的滑水道墜落，目前水上樂園的經理已與當地警方合作進行調查，而該樂園也從5月8日開始暫停營業，以釐清詳細事故原因。

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