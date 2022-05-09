陽性率持續上升「解封會更快」　專家：確診居家照護有望變5天

▲台灣本土疫情持續升溫，未來將走向共存，確診居家照護有望再放寬。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情近10天以來已經累計近30萬例確診，將慢慢走向共存，中央流行疫情指揮中心陸續鬆綁管制措施。至於邊境解封，指揮官陳時中昨表示「現在病例多，等疫情下降就會開。」感染科專家也直言「確診者居家照護下一波可能還會再放寬為5天，陽性率持續上升表示解封會比較快。」

新冠疫情延燒至今，台灣漸漸要走入共存，指揮中心日前陸續鬆綁管制措施，包括接觸者3+4、取消實聯制、居隔者電子圍籬，確診者居家照護也從10天降為7天。

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中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，現在自然感染持續增加，會慢慢解封，下一波可能隔離只要5天，再來可能就不關了，也就是要共存。

針對解封邊境，陳時中昨表示，未來邊境會開，「我前面預測7月多疫情變化就可以，不過現在病例這麼多，國外進來幾百個，對醫療造成壓力，不是怕感染，是增加我們醫療量能的負擔」，等疫情下降、醫療量能有的時候就會開邊境，現在沒有開，是要保留醫療量能。

黃高彬說，解封邊境還要再持續觀察一陣子變化，因為疫情每天都在變，所以一定要按照實際狀況去推斷，目前雙北陽性率高，加上還有黑數，推估黑數應該有5~10倍左右，如果疫情一直持續維持在4~5萬確診，其實很難去推估什麼時候有望鬆綁邊境。

他進一步解釋，現在比擔心的是「確診多但篩檢比例低」，那解封時間就會持續拖長，所以要去觀察這幾天數字，才能慢慢去推斷將來會怎樣，尤其雙北篩檢陽性率也是重要參考之一，因為陽性率持續上升代表黑數多，也意味著解封會比較快。

另外，在確診分流方面，孕婦染疫收治也引發關注，現行規定是36週以上要住院、36週以下是集檢所，但因為日前新北一名孕婦染疫母嬰雙亡，不少人都呼籲要再檢討規劃孕產婦輕中重症分流。

對此，黃高彬表示，一般來說，孕婦生產在38週到42週範圍內都是正常，如果36週以上不幸確診，治療加生產要在醫院待6個禮拜，照常理來講應該是待不住。他提到，新北孕婦算特殊個案，所以如果沒有特殊情況，其實孕婦想要居家照護是可行的，不需要強致收治醫院，有產兆再入院即可。