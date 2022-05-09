　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽性率持續上升「解封會更快」　專家：確診居家照護有望變5天

▲▼士北科車來速篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣本土疫情持續升溫，未來將走向共存，確診居家照護有望再放寬。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情近10天以來已經累計近30萬例確診，將慢慢走向共存，中央流行疫情指揮中心陸續鬆綁管制措施。至於邊境解封，指揮官陳時中昨表示「現在病例多，等疫情下降就會開。」感染科專家也直言「確診者居家照護下一波可能還會再放寬為5天，陽性率持續上升表示解封會比較快。」

新冠疫情延燒至今，台灣漸漸要走入共存，指揮中心日前陸續鬆綁管制措施，包括接觸者3+4、取消實聯制、居隔者電子圍籬，確診者居家照護也從10天降為7天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，現在自然感染持續增加，會慢慢解封，下一波可能隔離只要5天，再來可能就不關了，也就是要共存。

針對解封邊境，陳時中昨表示，未來邊境會開，「我前面預測7月多疫情變化就可以，不過現在病例這麼多，國外進來幾百個，對醫療造成壓力，不是怕感染，是增加我們醫療量能的負擔」，等疫情下降、醫療量能有的時候就會開邊境，現在沒有開，是要保留醫療量能。

黃高彬說，解封邊境還要再持續觀察一陣子變化，因為疫情每天都在變，所以一定要按照實際狀況去推斷，目前雙北陽性率高，加上還有黑數，推估黑數應該有5~10倍左右，如果疫情一直持續維持在4~5萬確診，其實很難去推估什麼時候有望鬆綁邊境。

他進一步解釋，現在比擔心的是「確診多但篩檢比例低」，那解封時間就會持續拖長，所以要去觀察這幾天數字，才能慢慢去推斷將來會怎樣，尤其雙北篩檢陽性率也是重要參考之一，因為陽性率持續上升代表黑數多，也意味著解封會比較快。

另外，在確診分流方面，孕婦染疫收治也引發關注，現行規定是36週以上要住院、36週以下是集檢所，但因為日前新北一名孕婦染疫母嬰雙亡，不少人都呼籲要再檢討規劃孕產婦輕中重症分流。

對此，黃高彬表示，一般來說，孕婦生產在38週到42週範圍內都是正常，如果36週以上不幸確診，治療加生產要在醫院待6個禮拜，照常理來講應該是待不住。他提到，新北孕婦算特殊個案，所以如果沒有特殊情況，其實孕婦想要居家照護是可行的，不需要強致收治醫院，有產兆再入院即可。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
9歲兒快篩陽！高燒嘴發紫快休克　母二度奔台大：等等等
批政府管控新冠藥物被前台大醫打臉　陳文茜4字回應
8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒
7QA看懂停課新規！班上有確診各級學校「全班停課」大不同
陽性率上升「解封更快」　專家：確診再來可能不關了
今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路購買資訊曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

陽性率持續上升「解封會更快」　專家：確診居家照護有望變5天

9歲兒快篩陽！高燒嘴發紫快休克　母二度奔台大：等等等

900萬天價發票找到了！名店「半天岩鵝肉」PO文感謝嘉義女兒

「長條紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

確診者喊升3級「Omicron不像流感」　目睹護理師含淚遭霸凌

7QA一次看懂停課新規！「大量學生無法到或個案太多」才能全校停課

居隔新規6大QA「人數減少」　5／7前被匡列仍照舊規　

今有雨！首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

3症狀維持三天可先快篩！「怎麼篩、何時篩才對？」6QA一次搞懂

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

恐怖影片曝！20歲男女騎車自撞雙亡　1人「掛」分隔島機車還在跑

湊熱鬧？辣妹深夜嬉鬧遭盤查　單車男「路過護花」竟是通緝犯

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

陽性率持續上升「解封會更快」　專家：確診居家照護有望變5天

9歲兒快篩陽！高燒嘴發紫快休克　母二度奔台大：等等等

900萬天價發票找到了！名店「半天岩鵝肉」PO文感謝嘉義女兒

「長條紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

確診者喊升3級「Omicron不像流感」　目睹護理師含淚遭霸凌

7QA一次看懂停課新規！「大量學生無法到或個案太多」才能全校停課

居隔新規6大QA「人數減少」　5／7前被匡列仍照舊規　

今有雨！首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

3症狀維持三天可先快篩！「怎麼篩、何時篩才對？」6QA一次搞懂

這不是漫畫！大谷熱血追平安、再見分　美媒瘋狂「最佳安打」

絕不投降！　亞速鋼鐵廠2000烏軍喊話：當局協助撤離或戰死

安達祐實驚爆8年婚變！　分居攝影師老公「放閃照變少」洩前兆

理賠數位確診今持續協商、汽柴油各降0.1元　財經HOT 5一次看

批政府管控新冠藥物被前台大醫打臉　陳文茜4字回應

太陽保羅6犯離場引爭議　唐西奇隊友轟8顆三分！獨行俠平戰局

「366天生日香氛」找到專屬味道！裝入代表色皮套　直升最想要的禮物

開放加熱菸還是電子煙？　網友一面倒給了這個答案

英國驚現罕見傳染病　和天花類似！症狀曝光

8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

英媒批「未超前部署」陳時中回應

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

台中也出現氣喘中重症　25歲女插管

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

當廢人6天「快篩還是陽」　他崩潰揭症狀！

比飲料店好喝　網分享搭配秘方

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

快訊／移工騎電動車誤闖國3被撞亡

2嫩妹住飯店1月　退房地獄畫面曝

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

黃國昌：快篩不足還帶風向指責人民

老公剛動完開顱手術回家！女星和2小孩全確診

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面