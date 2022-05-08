快訊／美第一夫人密訪烏克蘭！與烏國第一夫人會談1小時

▲美國第一夫人吉兒（圖左）與烏克蘭第一夫人澤蓮斯卡（圖右）會面。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）於5月5日至9日出訪東歐國家羅馬尼亞及斯洛伐克。據CNN報導，吉兒的車隊稍早秘密訪問了位於斯洛伐克邊境的烏克蘭城鎮烏日霍羅德（Uzhgorod），並會見了烏克蘭的第一夫人澤蓮斯卡（Olena Zelenska），2人也在當地一所公立學校進行了長達一個小時的會談。

報導指出，吉兒與澤蓮斯卡在一處由學校改建的難民收容中心進行會面，吉兒表示，這場戰爭相當殘酷，而美國也認為，必須向烏克蘭人民展示他們希望戰爭停止的重要性，「美國人民與烏克蘭人民站在一起。」

澤蓮斯卡回應，她非常感謝吉兒勇敢的行為，「我們了解美國第一夫人在戰爭期間來到這裡做什麼，當時每天都在發生軍事行動，每天都在響起警笛聲，甚至在今天也是，但我們都感受到你們的支持，我們都感受到美國總統的領導與作為，母親節對我們來說是一個非常具有像徵意義的日子，因為在如此重要的日子裡，我們也感受到了你們的愛和支持。」

路透、CNN報導，吉兒於5日離開華府前往羅馬尼亞，6日在羅馬尼亞會見美國駐軍人員後，接著7日前往首都布加勒斯特（Bucharest）與羅馬尼亞政府官員、人道主義救援人員見面，而此次出訪也是美國高層對力挺烏克蘭及支持協助烏克蘭鄰國的最新表現。吉兒預計將於9日結束東歐出訪行程後返回美國。

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