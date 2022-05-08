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無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

▲▼兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

▲加州通過提案，允許12歲以上青少年自主決定是否接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州5日通過一項新提案，允許12歲以上的青少年不必經過父母同意，就可以自主接種新冠疫苗。外媒稱，若加州未來真的立法允許孩子們無需父母同意就可以接種疫苗的話，那該州將成為全美可以自主決定是否施打疫苗最年輕的族群之一。

綜合美媒報導，目前的加州法律規定，所有18歲以下的孩子，必須要獲得父母或監護人的同意，才能接種多數疫苗，而新冠疫苗也包含在內。不過，由於美國最近的疫情有再度升溫之勢，因此加州參議會司法委員會在5日，以7比0通過新法，允許12歲以上的青少年可以不必取得父母同意，自主接種新冠疫苗。

發起相關提案的加州參議員維納（Scott Wiener）表示，若美國食品藥物管理局（FDA）與疾病管制與預防中心（CDC）都已批准讓這些未成年的孩子接種疫苗的話，那無論父母是否同意，這些少男少女都應該擁有自主決定「是否要接種疫苗來保護自身健康」的權利，無論是新冠疫苗，或是流感、麻疹、小兒麻痺症疫苗。

美聯社指出，若加州真的立法允許12歲以上的青少年無需父母同意就接種疫苗，那該州將成為全美可以自主決定是否施打疫苗最年輕的族群之一。

儘管有人擔心，新法可能會讓父母失去對孩子健康的監控權，不過維納指出，加州已允許2歲以上的孩子自主接種B型肝炎、人類乳突病毒（HPV）疫苗或治療少數經性行為傳染的疾病，因此「這不是個新的激進想法，它與現有法律非常一致」。

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