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人夫認了出軌「對象竟是親生媽」！失散30年重逢　秒爆慾火淪畸戀

▲▼美國密西根州男子福特（Ben Ford）向妻子坦承出軌，而外遇對象竟是親生媽媽魏斯特（Kim West）。（圖／翻攝臉書）

▲福特向妻子坦承出軌，而外遇對象竟是親生媽媽魏斯特。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州男子福特（Ben Ford）向妻子坦承出軌，而外遇對象竟是親生媽媽魏斯特（Kim West），母子倆發生數次「令人興奮」的性愛。最後，他狠心拋棄妻子，與媽媽私奔，為了規避該州亂倫法律，疑似隱姓埋名，躲藏了起來。

《鏡報》等外媒報導，媽媽魏斯特來自倫敦，19歲前往加州念書卻意外懷孕，她把嬰兒送養後，就回到英國生活，未料30年後收到親生兒子來信，希望能夠和無緣的家人見上一面。母子倆約在一間飯店，一起喝完香檳後，竟忍不住開始接吻，並且展開亂倫之戀。

福特妻子維多利亞（Victoria）早就發覺，母子倆的關係太過親密。魏斯特也坦言忌妒媳婦，「維多利亞一開始很歡迎我，但我無法對她熱情。我對她有一種競爭感，班恩碰她的時候，我覺得好忌妒。她認為我跟班恩在一起的時間太多了，我們在一起時，她會一直打電話過來。」

福特向太太要求離婚時表示，他第一次看見生母，就覺得對方非常性感，「自從我遇到她後，每次和妳做愛，我都要想像自己正在親吻的是她，否則就做不下去了。」

母子倆否認亂倫，反而將一切歸咎於遺傳性性吸引（genetic sexual attraction），意指具血緣關係卻沒有一起長大或生活的2人，在成年後相遇，對彼此產生吸引力。但是，這個理論僅為假說，並且被專業人士斥為「偽科學」。

 

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