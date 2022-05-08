未婚夫母親節確診！　紐西蘭總理阿爾登緊急隔離7天

▲紐西蘭總理阿爾登未婚夫確診，因此全家必須隔離1週。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）因未婚夫克拉克蓋佛德（Clarke Gayford）確診新冠肺炎，因此將全家居家隔離7天，期間她會遠端工作，並且透過視訊參加11日的演講。據悉，如果阿爾登不幸也被傳染，同時在10日以後的篩檢結果呈陽性，那麼將被要求再隔離1週。

根據《衛報》報導，阿爾登透過Instagram宣布，由於未婚夫蓋佛德8日確診新冠肺炎，因此她與家人將會進入為期7天的隔離期，而她同時也在貼文中祝福網友母親節快樂。目前阿爾登與女兒妮芙（Neve）都還未出現任何症狀。

她在貼文寫道，「祝大家母親節快樂，今天雖然還沒過一半，但是我們有好消息也有壞消息。好消息是妮芙非常興奮，今天是母親節，她一大早就起床送了我這張可愛的卡片。」並附上一張女兒親手繪製的母親節卡片。

她繼續寫道，「壞消息則是，克拉克醒來時覺得不太舒服，而他的新冠檢測結果呈陽性，所以迎接我們一家的將是7天的家庭時光。」不過阿爾登也強調，自己將會在隔離期間繼續工作，包含原定11日要在Business NZ舉行的演講，她將透過遠端的方式參與，因此大家依舊可以在當天的活動看到她。

假如阿爾登在隔離期間不幸感染，並在10日的新冠檢測中呈現陽性，那麼就必須再隔離1週，這也代表她將錯過紐西蘭公布預算案的時機。

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