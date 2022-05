俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

▲世界坦克大賽冠軍巴薩諾夫(Bato Basanov)戰死烏克蘭。(圖/翻攝自Telegram)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯25歲男子巴薩諾夫(Bato Basanov)是世界坦克大賽冠軍,能以時速80公里的速度射擊,表現亮眼。只不過,在俄羅斯總統普丁下令展開特別軍事行動後,他就被派往烏克蘭,因坦克被烏軍擊中喪命,遺體7周後才被找到。

綜合每日郵報等報導,巴薩諾夫來自莫斯科以東約5600公里的布里亞特(Buryatia),去年參加坦克冬季兩項大賽奪得世界冠軍,優異表現受到讚賞。令人關注的是,身為下士的他在莫斯科州阿拉比諾訓練場上,能以時速80公里的速度進行射擊,且未漏掉任何一個標靶,亮眼成績受到讚賞,也被封為坦克兵王牌。

Russian ace tank commander, 25, crowned world’s best in international war games, killed after being sent to Ukraine

Bato Basanov's conflict ended in death when his tank was hit in Ukraine pic.twitter.com/ZXXX3Xg83Z