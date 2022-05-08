俄25歲坦克大賽冠軍上戰場！被烏軍擊中喪命　遺體7周才尋獲

▲世界坦克大賽冠軍巴薩諾夫（Bato Basanov）戰死烏克蘭。（圖／翻攝自Telegram）
記者詹雅婷／綜合報導
俄羅斯25歲男子巴薩諾夫（Bato Basanov）是世界坦克大賽冠軍，能以時速80公里的速度射擊，表現亮眼。只不過，在俄羅斯總統普丁下令展開特別軍事行動後，他就被派往烏克蘭，因坦克被烏軍擊中喪命，遺體7周後才被找到。
綜合每日郵報等報導，巴薩諾夫來自莫斯科以東約5600公里的布里亞特（Buryatia），去年參加坦克冬季兩項大賽奪得世界冠軍，優異表現受到讚賞。令人關注的是，身為下士的他在莫斯科州阿拉比諾訓練場上，能以時速80公里的速度進行射擊，且未漏掉任何一個標靶，亮眼成績受到讚賞，也被封為坦克兵王牌。
Russian ace tank commander, 25, crowned world’s best in international war games, killed after being sent to Ukraine— Chootchy Face (@chootchyface) May 7, 2022
Bato Basanov's conflict ended in death when his tank was hit in Ukraine pic.twitter.com/ZXXX3Xg83Z
俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）把常規的坦克冬季兩項大賽視為軍事威望活動。在普丁下令對烏克蘭展開特別烏克蘭軍事行動後，巴薩諾夫被分派到俄羅斯防空部隊，擔任第37獨立近衛摩托化步兵旅坦克營第一連的砲手。
然而真實戰場與坦克大賽截然不同，巴薩諾夫因坦克被烏軍擊中喪命，他的遺體在7周後才被找到，並於6日舉辦葬禮。
俄羅斯一名不願透露姓名的軍事專家表示，普丁政府的坦克現代化成果拙劣，讓俄軍坦克在光學、瞄準技術上比烏克蘭用西方裝備升級的老舊坦克還要更差。
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