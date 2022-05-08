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菲律賓大選明登場！日經預測「政治世家」強權再擴大　5大QA一次看

▲▼菲律賓副總統羅布雷多（Leni Robredo）。（圖／美聯社）

▲菲律賓現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）也投入本次總統大選。（圖／美聯社）

記者吳美依／編譯

菲律賓將於明（9）日迎來全國大選，超過6570萬選民將投票選出正副總統、參眾議員及地方官員等1.8萬多個職位。為了在疫情期間保持社交距離，投票時間延長為上午6時至晚間7時，但在投票結束幾小時內，結果就可望出爐。《日經新聞》透過5大問答剖析選情，並且預測這場選舉可能以某種形式，讓政治世家加強權力控制。

Q1：誰有望贏得總統大選？

儘管現任總統杜特蒂執政表現褒貶不一，但整體來說仍廣受歡迎，在憲法規定的6年任期到來之際，卻未公開支持任何繼任者。

菲律賓2022總統大選目前還有10名候選人，但根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）4月中旬調查結果，主要競爭者只剩下2位。已故獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）支持度56%遙遙領先，現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）支持度僅23%，但仍期盼透過挨家挨戶拜票及名人支持宣傳，取得後來居上的勝利。

至於退休拳王、現任參議員帕奎奥（Manny Pacquiao）及馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）分別以7%及4%支持度位居第三、第四名。

▲▼ 菲律賓5月9日舉行全國大選。圖為菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）陣營。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前獨裁者之子小馬可仕民調遙遙領先。（圖／達志影像／美聯社）

Q2：本次競選主要議題有哪些？

小馬可仕參選本身就是這屆選舉核心話題，因為他父親的影響直至今日仍是菲律賓社會的兩極分化議題。老馬可仕於1965-1986年在位，最後被「人民力量革命」（People Power Revolution）推翻，其政權因貪腐及侵犯人權而惡名昭彰，政府委員會至今仍在追查馬可仕家族價值24億美元的不法財產。

與此同時，臉書、TikTok及YouTube卻開始瘋傳「美化老馬可仕政權」的影片，進而推動小馬克仕的人氣。事實查核工作者形容，這些錯誤內容「試圖抹去或粉飾馬可仕家族不光彩的紀錄」。

其他在辯論會上引發關注的話題，包括疫情後經濟復甦、政府腐敗及南海領土爭議。

▲▼菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

▲杜特蒂長女、達沃市市長薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

Q3：誰將擔任副總統？

在副總統候選人民調中，杜特蒂長女、小馬可仕競選搭檔薩拉（Sara Duterte-Carpio）以55%支持率大幅領先。在菲律賓，總統及副總統必須分開選舉，雖然她去年在總統候選人民調中呼聲極高，但為了鞏固同黨選票，把機會讓給了小馬可仕。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師芒福德（Peter Mumford）表示，傳統而言，菲律賓副總統的權力有限，但如果薩拉「和小馬可仕一起獲勝，將成為一名更有影響力的副總統。」

其他副總統候選人還有參議院議長索托（Tito Sotto）及參議員吉利南（Francis Pangilinan），2人在4月中旬的民調支持率分別為18%及16%。

▲▼ 菲律賓5月9日舉行全國大選。圖為菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）陣營。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓身為東南亞主要經濟體，明日大選備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

Q4：參議員競選狀況？

菲律賓參議院選舉被政壇老面孔把持，其中許多人獲得小馬可仕及薩拉支持，若如願當選，也將提供小馬可仕政權關鍵立法支持。

在最近的「亞洲脈搏」民調中，知名記者托佛（Raffy Tulfo）及前參議員萊加達（Loren Legarda）支持度遙遙領先，前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）的2個兒子也表現強勁。

菲律賓參議院一共24席次，許多現任成員就來自政治世家，例如前眾議院議長、杜特蒂政府前公共工程部長、參議員親屬及前副總統比奈（Jejomar Binay）。

Q5：選舉公平嗎？

菲律賓選舉飽受暴力陰霾籠罩，2009年，包括30多名記者在內的58人前往馬京達瑙省（Maguindanao），準備提交省長參選文件，卻在途中遭到殺害。此外，買票陋習、投票機器故障也一直是選舉委員會的頭痛議題。

不過，菲律賓的自動化投票系統被廣泛認為是可信任的。由於暴力事件前科及私人傭兵的疑慮，選舉委員會也直接監督至少11個城鎮及1省的投票狀況。

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