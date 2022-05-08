產婦剛生完被性侵！俄3傭兵闖病房抓人洩慾　護士制止遭輪流硬上

▲ 瓦格納集團傭兵成員在中非首都性侵醫院內的護士及產婦。圖為在非洲國家馬里的俄羅斯傭兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後發生多起性侵事件。如今俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）被踢爆，3名在非洲國家中非共和國的俄羅斯傭兵4月進入一間醫院產科病房後，性侵值班的護士及剛生完孩子的產婦。

綜合每日郵報等報導，事發於中非共和國首都班基（Bangui）亨利伊扎莫軍營的一間醫院，4月10日這天，3名俄羅斯傭兵持槍進入產科病房，手上還拿著威士忌，就先對剛生完小孩的女性伸手亂摸，接著暗示發生性行為，性侵得逞。當時在場的一名護士上前試圖制止，但最終卻被3人輪流性侵。

中非軍事總部官員透露，這起事件有多人受害，包括正在值班的醫療人員及2名剛生完孩子的產婦，軍方已於上月接獲院方報告書，內容詳述當時3名俄國傭兵闖進病房的事發經過。官員表示，軍方深信此事為真實發生，並非偽造虛構；另名官員則說，軍方已是第3次接獲類似通報。

根據「人權觀察組織」（Human Rights Watch）一份報告，自2019年以來到現在，俄國傭兵會在中非殺害、折磨平民。2021年7月，一名說著俄語的男性攜帶軍用級別武器，穿戴沒有官方標誌的軍事裝備，在小鎮附近設置路障攔人毆打，開槍殺害至少8人。

瓦格納集團創辦人為俄羅斯總統普丁親信普里戈津（Yevgeny Prigozhin），傭兵在多個國家活動，包括敘利亞、烏克蘭等。