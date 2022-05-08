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日田徑賽補給站「給選手喝消毒酒精」！1人誤飲後爆吐　當場棄權

▲跑步，運動，健康，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲日本山梨縣高中體育大賽竟出現誤將酒精當成飲用水並提供給選手的失誤，導致多人受到影響。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本山梨縣7日舉辦高中綜合體育大賽，沒想到其中一個補給站竟將消毒用酒精當成水，並裝在杯子裡給選手飲用。其中1人喝下後當場嘔吐，被迫棄權，另外2人剛碰到嘴巴就發覺有異，因此沒有吞下去，直接吐出來，直到賽後才到醫院就醫。

根據《朝日新聞》報導，山梨縣7日在山梨中央銀行體育場（JITリサイクルインクスタジアム）舉行高中綜合體育大賽春季賽，但是卻發生補給站把消毒用酒精拿給競走選手飲用的失誤，更導致1名選手身體不適，當場棄賽。

當天發生意外的是女子5000公尺競走項目，當時共有3名選手在經過補給站時，拿到裝有消毒用酒精的水杯，其中1人不慎喝下，當場嘔吐，被迫棄權。另外則有2人含進嘴裡後，隨即吐出來，直到比賽結束後才到醫院接受治療，所幸並無大礙，目前仍在持續恢復中。

▲▼操場,跑道,運動。（圖／取自Pixabay）

▲工作人員坦承誤將沒有標籤的酒精瓶和水瓶放在一起。（示意圖／取自Pixabay）

據山梨縣高中體育聯盟田徑分部表示，補給站所提供的飲用水都保存在比賽現場的備品存放倉庫，等到比賽前才會搬到補給站。然而當天比賽開始之前，有工作人員將3瓶2公升裝的消毒用酒精拿到補給站，而這3瓶消毒用酒精都是用寶特瓶裝，且並未在瓶身貼有標示，補水站工作人員疑似是因此才會搞錯，並直接將裝有酒精的寶特瓶跟其他飲用水放進同一個箱子內保存。

事後，工作人員也未發覺有異，直接將消毒用酒精一一倒進杯子裡，提供給比賽的選手飲用。對此，醫師則表示，成人如果在30分鐘內誤飲超過300毫升的酒精就有可能引發酒精中毒，十分危險。

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