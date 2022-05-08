女住飯店「衣櫃跳出陌生男」　點名找她大鬧房間！半夜又被狂敲門

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞哥打巴魯（Kota Bharu）發生恐怖事件，婦女莎拉（Sarah）和家人一同返鄉，並且入住當地飯店，未料卻有一名陌生男子躲在衣櫃裡，突然跳出來指名要找「莎拉」討債，半夜還有人瘋狂敲門。

mStar及《星洲日報》報導，本事件發生於5日，50歲的莎拉和家人前往親戚家裡吃晚餐，大約晚間10時30分才回到飯店，未料丈夫使用房卡，卻一直打不開房門，最後請來房務人員，又試了好幾張房卡，才終於進去了。

由於房內擺設和出門之前無異，所以一家人也沒想太多，未料才把包包放下，一個人影竟從衣櫃裡衝出來。陌生男子拿著手機和充電器，自稱不是想偷東西，而是想找一個騙他錢的女子「莎拉」好好談談，雖然敲門無人回應，但因為有人給了房卡，所以才能進入房間。

▲一名陌生男子從衣櫃冒出來，宣稱要找莎拉。（圖／翻攝Instagram帳號mstaronlineofficial）

莎拉當然不相信，嚇得立刻通知房務人員，並且報警處理。未料，全家人還驚魂未定，數小時後又有人半夜敲門，小兒子憤而上前質問，對方立刻逃離現場。

莎拉表示，明明用孩子的名義訂房間，不知道為何陌生男知道自己名字，還有辦法埋伏在衣櫃裡，而飯店及警方都不夠積極。她說，一家人每次返鄉都下榻這間飯店，從未想過碰上這種怪事，至今仍然心有餘悸，甚至害怕到睡不好，希望把此事分享至網路上，讓更多人提高警覺。