快篩難買！林右昌喊「實名制要改」　陳時中：基隆拿的在平均值以上

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，快篩試劑不足引發民怨。基隆市市長林右昌直言「快篩實名制一定要改。」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個地區需求不同，但現在看起來基隆拿到的貨還在平均值以上。而針對地方政府購買，陳時中今也表示，並沒有禁止縣市政府自己購買，只要合法規就可以。

針對快篩實名制，林右昌已連續數天呼籲中央，衛福部快篩試劑「實名制」販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨！不要搞齊頭式平等，不急的地方有剩，急的地方民眾排幾天隊也買不到。

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陳時中則回應，北北基桃等其他熱點地區要供貨多一點，可能大家需求不同，但現在看起來基隆是拿在平均值以上，是以人口份數跟比例去分配，現在各縣市每天大概都在完售，需求蠻高的，5/4也有請地方政府填報需要多少。

陳時中也反向林右昌喊話「基隆有疫情，填了3萬，我們給了他18萬，所以他不會少，市長不用太擔心。」陳時中強調，地方政府要盡快把需求提出來，要是合理的需求，不可能一次性的，但會按照排程送下去，大家不用擔憂。至於快篩採購一事，陳時中也直言「地方政府是可以自己買的，只要合法規就可以，並沒有禁止。」

