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致電關心確診者卻遭怒罵！護理師2事求配合：我們有2000通電話要打

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員每天忙進忙出，連休息時間都沒有。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情持續延燒，居家隔離、居家照護或自主防疫的人數不斷攀升，一名亞東醫院的護理師表示，負責確診者居家照護評估，光是早上就要打2000通以上的電話，但民眾常常在電話裡對他們破口大罵沒用，連防疫包都不給，她坦言，希望大家可以配合病況調查，一起渡過這艱困的時刻。

原PO在臉書《我是板橋人》發文，「我是亞東醫院外科專科護理師」，最近承接了板橋區及樹林區的確診者居家照護評估，「就是評估您目前身體狀況，是否需要其他醫療轉介」，每天要打的電話非常多，一個早上就有2000人的電話需要打，因此拜託大家配合2件事情。

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她指出，第一件事「我們不是詐騙集團」，接到電話不要立刻掛掉，「我們資料沒完成，還是要再打，不然上面會追究」；第二件事「不要對我們發脾氣」，常常有民眾電話接起後就開始狂罵，「大罵我們什麼用都沒有，連防疫包都沒辦法答應給」。

她坦言，「我們下班常常喉嚨超痛，怕自己是不是生病因為上班的人越來越少」，在這個艱困時刻，希望大家可以互相體諒，「我們一定要撐過去啊，我也想保護我喉嚨，我不想唱低音，在此謝謝大家幫忙」。

貼文一出，網友們心疼留言喊加油，「謝謝妳們！辛苦了」、「第一線醫護跟公衛人員真的很辛苦，請大家給他們多點耐心跟鼓勵」、「向守護大家健康的偉大醫護致敬，辛苦你們了，感謝有你們，也請多保重，大家一起加油」、「雖然我今天解隔離了，防疫包也沒有收到，也沒有接到你們的電話，不過你們還是辛苦了」、「謝謝您們堅持守在第一線」。

▼原PO希望大家可以諒解。（圖／翻攝自FB我是板橋人）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB我是板橋人）

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