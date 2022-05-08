3男女大白天摩鐵開毒趴　警聞塑膠味敲門...加碼搜出槍彈

▲鳳山分局在摩鐵內查獲3男女開毒趴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（26歲）5日下午2時許，約了謝姓男子（34歲）和陳姓女子（29歲），到鳳山一家摩鐵開起毒趴，3人想說大白天應該不會有警察臨檢，沒想到鳳山分局過埤派出所員警剛好到汽車旅館防制不法，結果聞到一陣陣塑膠惡臭味，進房臨檢除了搜出咖啡包、K他命等毒品外，還找到一把改造手槍，當場將3人全部帶回偵辦。

▲員警查獲改造手槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

過埤派出所員警是5日下午2時臨檢轄區各汽車旅館防制不法時，在一間房外就聞到散發出陣陣惡臭的塑膠味，員警敲門後，黃姓男子一開門見到警察一臉詫異，但仍強裝鎮定，同意讓員警入內檢視，當時還有謝男和陳女也在房內。

▲警方查獲咖啡包毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警聞到房內有濃重的K他命味道，黃男等人見瞞不住，只好乖乖交出一包K他命一包和28包毒咖啡包，隨後員警又在窗台外找到一把改造手槍，彈匣內有8顆子彈，此外，陳女的身上也帶有34錠的毒品一粒眠。

黃男等人坦承在旅館內施用毒品，原本以為大白天警察不會臨檢，沒想到臭味太重還是引起警方注意，黃男辯稱槍枝是朋友寄放的，陳女則瞎扯「不知道一粒眠是毒品，以為只是普通安眠藥」，讓員警非常傻眼，警方將3人帶回偵訊後，依毒品及槍砲彈藥等罪嫌移送偵辦。