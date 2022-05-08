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別再洩密！憂美烏共享情報惹怒普丁　拜登急下封口令

▲▼美國國防部長奧斯丁與總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登（右）對國防部長奧斯丁（左）等高官下封口令，要求相關部門的官員停止洩密。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國最近有不少官員爆料，聲稱美國為烏克蘭提供了準確情報，成功幫助烏方打擊俄羅斯軍艦、戰機與俄軍將領，讓美國直接被扯入烏俄戰爭中。有消息指出，美國總統拜登6日召見了美國情報局與國防高官，除了強調他們工作的重要性外，也表示近來有關美國與烏克蘭共享情報的新聞已適得其反。

據NBC報導，近來不斷有消息指出，美國在烏俄戰爭中與烏克蘭分享情報，協助烏方在戰爭中擊潰俄軍。不過，拜登政府立即否認了他們與烏克蘭共享情報的消息，甚至還指出，美國事先根本不知道烏克蘭要擊沉俄羅斯軍艦的行動，也沒有為烏克蘭提供可以擊殺俄軍將領的情報，更沒有參與其中。

▲▼俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

▲美國否認協助烏克蘭擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」。（圖／達志影像／美聯社）

2位不具名的政府官員透露，拜登6日與中央情報局長伯恩斯（William Burns）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）以及國防部長奧斯丁（Llyod Austin）通話時，對美烏共享情報的相關新聞表示擔憂，要求各部門停止向外界洩密，還聲稱相關舉動「已讓美國在烏俄危機中的目標失焦」。

報導稱，一些政府官員擔心，公開揭露美烏共享情報的消息，可能會激怒俄羅斯總統普丁，進而導致衝突升級，並可能妨礙美國與烏克蘭分享情資的有效性。目前，中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室（DNI）拒絕就此事做出評論，而五角大廈與國家安全委員會則尚未回應置評請求。

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