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古巴五星飯店爆炸原因曝！增至26死74傷　爆炸前後對比照驚人

記者張靖榕／綜合外電報導

古巴首都哈瓦那（Havana）市中心五星級飯店薩拉托加7日發生大爆炸，經過一夜後，死亡人數增至26人，受傷人數增至74人。

 ▲▼古巴五星級飯店爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲網友2018年拍下一張薩拉托加飯店照片，與爆炸後形成強烈對比。（左圖／翻攝推特／右圖／達志影像／美聯社）

當地時間7日上午11點剛過，5層樓高的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）據報因瓦斯外洩導致爆炸，飯店正面部分建築和窗戶被炸毀，灰塵濃煙沖天。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）表示，調查結果顯示爆炸原因為瓦斯外洩，「這起案件不可能是炸彈爆炸或是一場攻擊」，他說這單純是一起不幸的意外。

▲▼古巴五星級飯店爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼軍營飯店代表表示，拚未來幾天內復工。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼古巴五星級飯店爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

飯店爆炸後已暫停營業，工作人員仍留在飯店內，救難人員持續進行進行搜救工作，目前不清楚是否仍有更多罹難者和傷者受困在內。

古巴許多飯店都是由軍方企業負責營運，薩拉托加也是其中之一，軍企代表卡爾扎迪拉（Roberto Enrique Calzadilla）表示，這間擁有96間房間的五星級飯店，預計將會在未來幾天內恢復營運，所有員工都正在飯店內進行最後準備，包括重新修繕受爆炸影響的室內設施，以及重新拉瓦斯管線。

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