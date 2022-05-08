最嚴重恐突然加速、無法啟動　Volvo XC40 Recharge北美召修

▲北美Volvo近日針對XC40 Recharge發布召修，因線束瑕疵可能導致電門踏板滲入水氣，恐有意外加速、熄火、無法啟動的風險。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo近日於北美發布XC40 Recharge電動休旅召修，起因是部分XC40 Recharge的左側駕駛室線束瑕疵，恐導致水氣滲入線束並進入電門踏板，有腐蝕電門踏板內的電路或影響信號傳遞的風險，最嚴重可能使車輛出現意外加速、熄火或無法啟動。

▲受影響的XC40 Recharge為2020年9月8日-2021年8月31日出廠，共計有5,381輛。



Volvo也提到，受影響車輛雖然可能導致車輛意外加速、失去動力或無法啟動，但車輛也有內建安全功能，若接收到故障信號時便會啟動、並降低速度讓車輛仍在可控制範圍。

北美召修的XC40 Recharge主要為2020年9月8日-2021年8月31日出廠，共計有5,381輛，原廠是在今年第1季開始收到電門踏板異常的回報，並且發現可能有瑕疵，目前已展開召回活動，至於台灣市場部分目前則尚無相關消息。

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