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遠離戰亂家園的烏克蘭人　在波蘭唱出烽火中看到愛

▲▼在波蘭的烏克蘭民眾用音樂表達心中的感恩，慈濟在台灣時間5月6日晚上於華沙為他們舉辦大型發放暨音樂會。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　 圖／慈濟基金會提供

「我們都是地球上的一家人，我愛你們。」「你們不孤單，大家加油！」

母親節將至！但是在地球的另一端，有些人面臨流離失所、骨肉分離。俄烏戰爭2個多月，對逃離家園的烏克蘭人，家，越來越遠，所幸在異鄉還有來自世界各地的愛。

一群烏克蘭人在波蘭用音樂表達心中的感恩，他們用歌聲、樂聲來回饋全球的愛心。慈濟在波蘭首都華沙為烏克蘭民眾舉辦大型發放暨音樂會，在台灣時間5月6日晚上9點，由烏克蘭兒童合唱團與音樂家以樂器、歌聲演奏多首歌曲，台上餘音繞樑、台下紛紛唱和。

俄烏戰爭爆發後，為躲避戰亂，數百萬以老弱婦孺佔大多數的烏克蘭民眾，被迫遠離家園，為關懷因戰亂遠離家園的烏克蘭民眾，慈濟基金會立即在波蘭啟動對因戰亂遠離家園的烏克蘭民眾的人道援助關懷。

▲▼在波蘭的烏克蘭民眾用音樂表達心中的感恩，慈濟在台灣時間5月6日晚上於華沙為他們舉辦大型發放暨音樂會。（圖／慈濟基金會提供）

▲在波蘭的烏克蘭民眾用音樂表達心中的感恩，慈濟在台灣時間5月6日晚上於華沙為他們舉辦大型發放暨音樂會。

慈濟人道關懷援助行動，不僅由波蘭在地的慈濟資源投入，更號召許多波蘭甚至旅居波蘭的烏克蘭民眾，一起進行包括物資發放、提供現金購物卡等人道援助外，也結合其他慈善與人道救援的NGO組織一起協助關懷之外，慈濟基金會在土耳其、德國、美國等地對國際賑災或人道救援有經驗的志工，也分別前往波蘭協助擴大關懷機制。

由於慈濟有溫度的對遠離家園的烏克蘭民眾進行人道援助關懷，這份烽火中之愛，讓許多受到慈濟人道援助關懷幫助的烏克蘭民眾極為感動，除了紛紛加入志工行列，也發起用音樂感恩所有的關懷，慈濟因此在台灣時間5月6日晚間9點，為他們舉行一場華沙慈善音樂會。

▲▼在波蘭的烏克蘭民眾用音樂表達心中的感恩，慈濟在台灣時間5月6日晚上於華沙為他們舉辦大型發放暨音樂會。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟在台灣時間5月6日晚上9點於華沙為烏克蘭人舉辦大型發放暨音樂會。

這場音樂會演出者均為烏克蘭人，由烏克蘭兒童合唱團、音樂家阿納斯塔西婭·馬拉申科（Anastasia Malashenko）、塔蒂亞娜·沃伊托維奇（Tatiana Voytovich）、亞歷山大·耶多克（Alexander Yedok）用小提琴、吉他、歌聲，共同演出《我們就是烏克蘭》、《向天空與地球問好》、《安住於家》、《孩子們為地球和平努力》、《天佑烏克蘭》、《烏克蘭之珠》等曲目，全體也祈禱世界和平。

擔任音樂會主持人的烏克蘭人陸凱玲(karima Romaniv)拿到慈濟發的現金購物卡，眼眶紅了，凱玲說：「感謝你們，感覺我拿到了愛，謝謝。」

慈濟持續在波蘭關懷烏克蘭民眾，並提供以工代賑機會協助發放，預計將在當地時間5月7日於當地體育館、社會福利中心舉辦大型發放。

▲▼在波蘭的烏克蘭民眾用音樂表達心中的感恩，慈濟在台灣時間5月6日晚上於華沙為他們舉辦大型發放暨音樂會。（圖／慈濟基金會提供）

▲音樂會主持人陸凱琳是烏克蘭人，拿到慈濟發的現金購物卡表示：「感謝你們，感覺我拿到了愛」。

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