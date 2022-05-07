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俄電競選手在地圖畫「Z」對手還是烏克蘭人　大會怒踢比賽資格

▲▼俄羅斯電競選手在地圖上畫Z，害全隊遭到禁賽。（圖／翻攝自／twitter@KoTHunt）

▲俄羅斯電競選手在地圖上畫Z，害全隊遭到禁賽。（圖／翻攝自／twitter@KoTHunt）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭之後，被視為支持侵略的字母「Z」變得格外敏感，「DOTA 2職業聯盟」近期展開春季巡迴賽，就發生了俄羅斯選手在對戰烏克蘭選手時，俄羅斯選手在地圖上畫了一個Z，被大會發現之後，當場踢出參賽資格。

事情發生於「Virtus.pro戰隊」與「Mind Games戰隊」在「DOTA 2職業聯盟」預賽的對戰組合，「Virtus.pro戰隊」的選手Pure（Ivan Moskalenko）於比賽暫停時間，竟然在小地圖上圖畫Z字。

這個Ｚ字只出現短短幾秒， Pure的隊友也很快發現，想趕快隨便塗鴉掩飾過去，但是影像早就被記錄下來，觀戰的網友也截圖備份。

Pure事後解釋是無心之過，這也是為什麼隊友要趕快掩飾的原因。

但是大會不採信 Pure的解釋，直接踢戰隊的參賽資格，後續還要禁賽處分，戰隊也發出聲明切割，始終反對在電子競技中煽動仇恨，決定與Pure解除合約，他的行為不配作為職業選手。

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