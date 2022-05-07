路透：普丁給西方末日警告！　「末日飛機」現蹤莫斯科上空

▲外界認為，普丁將在勝利日發表重大演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，俄國總統普丁將在5月9日勝利日發表演說，並向西方發出「末日」警告。閱兵典禮上，2010年以來首次現蹤的「末日飛機」伊爾-80（Il-80）將會亮相，它被打造成一座堅固的空中堡壘，因應可能爆發的核戰，讓普丁及高階軍官能在裡頭繼續統治國家、指揮部隊，又被稱為「末日飛機」或者「飛行的克里姆林宮」。

5月9日，俄國將要慶祝蘇聯在二戰打敗納粹德國77周年，並且按慣例舉行閱兵典禮，展示強大軍力。國防部透露，將有1.1萬官兵行軍橫越紅場（Red Square），還能看見坦克、火箭炮及洲際彈道導彈等131件軍事設備，「末日飛機」也會在超音速戰機、圖-160戰略轟炸機的隨行之下，飛越聖巴西爾大教堂（St Basil's Cathedral ）。

▲5月7日，俄羅斯「末日飛機」伊爾-80和米格-29戰鬥機正在彩排，飛越莫斯科市中心。（圖／路透）

不過，今年勝利日恐因烏克蘭侵略行動而籠罩陰霾，儘管普丁掌權20年以來試圖阻止後蘇聯時代的衰落，這場戰爭卻暴露出俄軍弱點，讓俄國經濟深受制裁衝擊，面臨蘇聯解體後最嚴重的經濟衰退。此外，也導致成千上萬人死亡，近1000萬人流離失所，甚至掀起全球前2大核武國家，也就是美國及俄羅斯爆發衝突的擔憂。

▲烏俄戰爭加劇莫斯科與華府爆發衝突的擔憂。圖為普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）



2名軍方消息人士透露，美國及盟友已經對烏克蘭加大武器供應，普丁則面臨部分軍方人士的呼聲、要求加大火力，而莫斯科也向西方表明，烏克蘭境內任何載運軍援的北約車輛，都會被視為銷毀的合法目標。

普丁曾抨擊西方具優越感的「例外論」、所謂的新納粹主義崛起以及俄羅斯恐懼症（Russophobia），也多次把烏克蘭戰爭比擬為蘇聯1941年對抗納粹之役。普丁2月24日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」而非「戰爭」，但越來越多西方官員及學者相信，他將在勝利日改變說法，利用節日的象徵意義及宣傳價值，正式宣布對烏克蘭開戰，即使沒有這麼做，也可能宣布取得重大軍事成就，或者頒布戒嚴令、動員法。

克里姆林宮不願透露普丁當天的演說內容，但發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日接受CNN訪問時表示，「普丁不可能在5月9日宣戰」，怒斥西方的說法簡直是胡說八道。

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