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日本擬6月開放「外國團客」觀光　邊境管控也可望鬆綁

▲▼日本黃金周旅客塞爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金周旅客塞爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京7日綜合外電報導

日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境，並考慮鬆綁包括每日入境人數上限、「全員篩檢」等嚴格邊境管控措施，但大前提是日本境內疫情受控等因素。

日本讀賣新聞報導，不只一位政府相關人士透露，日本政府正檢討6月起開放部分外國觀光客入境，也有意提高現行每日1萬人的入境上限。日本政府將密切關注黃金週長假後的境內COVID-19疫情等狀況，再做最後判斷。

日本政府目前暫不允許外國觀光客入境，僅開放商務、就業及留學等目的，且在日本境內有「負責人」（類似擔保人）的外籍人士新申請入境。考量到個別觀光客很難找到擔保人，所以日本政府目前以開放易於掌握行動的旅行社等團體客為方向。

日本政府目前仍維持每日入境人數1萬的上限，如果要提高人數上限，得強化機場檢疫量能，所以目前考量方案為每日上限2萬人。

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本何時開放觀光，備受台灣民眾關注。（圖／記者蔡玟君攝）

至於目前日本機場對所有入境人士維持「全員篩檢」政策，從新增確診病例較少國家來的觀光客，是否能免除機場篩檢等，日本政府也將檢討是否修正。為確認能否順利掌握觀光客行動及免除入境篩檢，日本政府正協調最快本月內展開實證實驗。

日本政府看到Omicron變異株有較不易造成重症傾向，所以決定放寬行動限制，也將修正被國外批評太過嚴格的邊境管控措施，希望有助因疫情陷入困境的觀光產業等。朝日電視台引述日本政府相關人士表示，有關開放外國觀光客入境，政府正檢討最快本月針對疫情已平息的部分國家試辦，並從6月後分階段擴大鬆綁。

 

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