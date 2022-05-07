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辣妹喉嚨痛變態醫要她脫褲！趴床狂摸腰腿　下體磨蹭「越來越硬」

▲▼泰國女子翁柏因扁桃腺發炎看醫生竟遭性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／Omber OmOm）

▲泰國女子翁柏因扁桃腺發炎看醫生竟遭性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／Omber OmOm）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名女子日前因扁桃腺發炎到診所就醫，沒想到醫生卻叫她躺到診療床上，要求脫下褲子打針，甚至用下體來回磨蹭，還直接對著女子的腰部和大腿「觸診」，而這一切舉動也被女子拍了下來。

泰國女子翁柏（Omber OmOm）3日晚間因扁桃腺發炎，和朋友一起到曼谷的一間診所看醫生，當時護理師懷疑是確診新冠肺炎，但是現場進行快篩確認不是後，就請她進到診療間等待醫生，沒想到醫生看到她後，就請她將褲子脫掉趴在診療檯上，因為要在屁股上打針。

▲▼泰國女子翁柏因扁桃腺發炎看醫生竟遭性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／Omber OmOm）

▲翁柏將醫生性騷擾過程po上網尋找其他受害者。（圖／翻攝自Facebook／Omber OmOm）

雖然她覺得明明是喉嚨不舒服，卻要在屁股上打針很奇怪，但醫生仍用「專業知識」說服了她，而所有診療過程也被有自拍紀錄生活的翁柏給錄了下來。起初，醫生請她側躺，接著請她挪動到正確位置，沒想到後來又開始直接用手觸診，朝她的腰和大腿狂摸。翁柏接著突然感覺到醫生用下體不斷在她的屁股旁來回磨蹭，而且能清楚感受到「越來越硬」。

翁柏離開診間後，覺得渾身不對勁，將影片給家人與朋友看之後，篤定自己是遭到醫生性騷擾，但診所強調一切都是為了治療，也沒有拍攝到直接證據，因此翁柏將照片po到網路上，試圖尋找其他受害者，目前已經有多名受害者與她聯繫。

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