　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠已奪1500萬命！WHO：死亡率被嚴重低估　印度病歿數佔全球1／3

▲▼印度新冠疫情。（圖／路透）

▲印度的新冠疫情曾在去年5月達到峰值，當時的印度宛若人間煉獄，墳場每天都有燒不完的屍體要處理。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）統計顯示，自新冠疫情在2019年底爆發以來，全球已有近1500萬人因染疫，或是醫療系統崩潰、無法及時獲得救治而死。這一數據除了比正常死亡數多出13%外，也明顯比官方公佈的死亡數高出2倍多，其中疫情最嚴重的印度，死亡人數更佔了全球的三分之一。

據BBC報導，美國霍普金斯大學公佈的最新統計顯示，目前全球因新冠而死的人數已近625萬，不過WHO認為，不少國家嚴重低估了境內的新冠死亡數，估計全球在疫情中喪命的人數高達1500萬，比官方預估的540萬高出2倍之多。

WHO也特別點名印度，聲稱印度至少有470萬人死於新冠肺炎，比印度官方公佈的死亡數多了10倍，幾乎佔全球死亡人數的三分之一。自大流行爆發以來，印度因為檢測不足，加上各國計算死亡病例的方式存在差異，因此當地的疫情數字一直存在爭議。

此前，印度政府曾對WHO的估計提出質疑，聲稱WHO的數據分析方法「並不適用於印度這樣的人口大國，僅適用於人口規模較小的國家」，不過其他的計算方法也對印度的死亡規模得出了類似的數據，讓印度無可奈何。

WHO指出，新冠疫情已為全球帶來了「超額死亡」，讓近2年的死亡人數比往年的正常死亡數多出了13%。不過，WHO強調，他們所公佈的死亡人數不全是新冠疫情所直接導致，因為有部分死者是在疫情爆發後，因為無法前往醫院接受治療，才不幸病故。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
國高中到大學取消全班、全校停課　「2狀況例外！」
快訊／北市開設兒童防疫門診！　看診時間、地點、條件出爐
快訊／柯文哲宣布4點防疫新原則　確診住家裡、家人住親友家
快訊／前彰化縣長黃石城病逝台大醫院
快訊／柯文哲預言「中南部追上來」：案例數會飆更快
五月天阿信突收「接觸確診者訊息」！　嚇壞喊：真的有用
LIVE／北市確診快破萬！　柯文哲最新說明
大考來了！醫推「兩種營養素」吃出記憶力
量能緊繃！醫院「1詭異現象」　陳時中嘆：設施再多都沒辦法
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓解禁掀「報復出遊」！人潮擠爆遊樂園排4hrs　單日確診4萬例

苦熬2月終於逃出馬力波！烏克蘭平民才見天日就落淚：我們很抱歉

無法接受愛妻去世！深情尪「伴屍21年」　天天陪乾屍聊天

日本擬6月開放「外國團客」觀光　邊境管控也可望鬆綁

聯合國安理會首發聲明！內文未提「戰爭」敏感字眼　連俄國都點頭

辣妹喉嚨痛變態醫要她脫褲！趴床狂摸腰腿　下體磨蹭「越來越硬」

新冠已奪1500萬命！WHO：死亡率被嚴重低估　這國病歿數佔全球1／3

拍全家福「黑絲裸臀妹」亂入　爸爸掌鏡嗨了！邪惡視角下秒被抓包

六角螺帽卡在陰莖上！他手淫嗨翻「發現GG了」　只能用牙鑽破壞它

快訊／北韓又朝東「試射飛彈」　為今年第15次武力示威

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

南韓解禁掀「報復出遊」！人潮擠爆遊樂園排4hrs　單日確診4萬例

苦熬2月終於逃出馬力波！烏克蘭平民才見天日就落淚：我們很抱歉

無法接受愛妻去世！深情尪「伴屍21年」　天天陪乾屍聊天

日本擬6月開放「外國團客」觀光　邊境管控也可望鬆綁

聯合國安理會首發聲明！內文未提「戰爭」敏感字眼　連俄國都點頭

辣妹喉嚨痛變態醫要她脫褲！趴床狂摸腰腿　下體磨蹭「越來越硬」

新冠已奪1500萬命！WHO：死亡率被嚴重低估　這國病歿數佔全球1／3

拍全家福「黑絲裸臀妹」亂入　爸爸掌鏡嗨了！邪惡視角下秒被抓包

六角螺帽卡在陰莖上！他手淫嗨翻「發現GG了」　只能用牙鑽破壞它

快訊／北韓又朝東「試射飛彈」　為今年第15次武力示威

南韓解禁掀「報復出遊」！人潮擠爆遊樂園排4hrs　單日確診4萬例

苦熬2月終於逃出馬力波！烏克蘭平民才見天日就落淚：我們很抱歉

勾惡V.S連千毅…長瀨昆妮挺E乳喊話　畫面「這排字」才是重點！

連7戰洋投套餐　助總談二軍本土先發觀察重點

高雄命案！醋男亂刀殺了前妻新歡　逃亡後靠這項專業躲一天

快訊／北市宣布5／11開設兒童防疫門診　看診時間、地點、條件出爐

月薪4萬！租屋妹存300萬「能買多少錢的房」　內行人給2條路

陳鴻文被降下二軍　丘總：身體沒有狀況

婉拒路人合照要求遭擺臭臉　孫協志815字吐實情：我是在保護自己

國高中到大學明起取消全班、全校停課　教部曝「這兩狀況例外」

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

植髮醫警告：太常自慰恐陷禿頭危機

Delta未被Omicron消滅　最新研究：恐在今夏重來

3頭野豬狠撕花豹　驚悚10秒影片曝

正妹網紅全裸「緊貼神樹」拍照！結果慘了

白俄總統：美國下一個目標「輪到中國」

外交部：助俄侵烏　台灣即日起經濟制裁白俄

日相憂今日烏克蘭明日東亞　中：沒資格說三道四

野生獅出現民宅　3武裝官抓猛獸傻眼

古巴首都5星飯店大爆炸　至少22死64傷

飢餓殺人豬闖進家中　女差點被吃掉

氣候變遷加劇　皇帝企鵝面臨絕種嚴重風險

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

WHO歐洲成員提案　要求關閉莫斯科專門辦公室

更多熱門

相關新聞

今確診死亡達11人！陳時中有信心

今確診死亡達11人！陳時中有信心

中央流行疫情指揮中心公布今日增加46377例本土確診病例，死亡人數達11人。指揮中心指揮官陳時中表示，他相信致死率不會像去年那麼高，會如世界趨勢一樣發展。

輕症得自己照顧　最新政策出爐

輕症得自己照顧　最新政策出爐

停課標準明起變更！新規定一次看

停課標準明起變更！新規定一次看

不滿被奚落狂轟7槍「開錯戶」　查訪他「赫見2條線」

不滿被奚落狂轟7槍「開錯戶」　查訪他「赫見2條線」

快訊／本土案例分佈縣市出爐

快訊／本土案例分佈縣市出爐

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印度WHO

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

國高中到大學取消全班、全校停課

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面