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六角螺帽卡在陰莖上！他手淫嗨翻「發現GG了」　只能用牙鑽破壞它

▲▼越南一名男子將六角螺帽套用在陰莖上，導致陰莖腫脹、難以取下。（圖／取自Pixabay、美國NCBI）

▲越南一名男子將六角螺帽套用在陰莖上，導致陰莖腫脹、難以取下。（圖／取自Pixabay、美國NCBI）

記者羅翊宬／綜合報導

現今男女愈來愈重視情慾生活，不過越南一名年僅24歲的男子，疑似擁有錯誤的性觀念，他在手淫時竟然將六角螺帽套弄在勃起充血的陰莖上，導致事後難以取下，整支陰莖異常腫脹、包皮無法回歸原位，差點「整組壞了了」。

陰莖環為男性經常使用的情趣用品之一，主要原理是將其套於陰莖根部，在勃起後減緩血液流出陰莖組織，進而增加勃起時間與增強陰莖硬度。

根據英媒《每日星報》，越南一名不願具名的24歲男子並未選擇到較具保障的情趣用品商店選購，而是決定自己DIY，拿六角螺帽製作成鋼製陰莖環，並在自慰時套弄在陰莖上，豈料包皮在過程中被拉回時異常腫脹，無法恢復到正常位置，整個六角螺帽就這樣卡在男子的陰莖上整整長達10個小時。

於是男子被送往胡志明市的大水鑊醫院（Cho Ray Hospital），醫療團隊利用牙鑽將陰莖環剪下來，經過45分鐘的艱苦手術才終於將陰莖環成功摘除，之後用水將陰莖冷卻，在之間放置一塊薄的塑膠片，以防止脆弱的陰莖再度受到傷害。該名男子必須接受靜脈點滴治療，並服用抗生素與鎮定劑。

▲▼醫師最後決定用牙鑽破壞陰莖上的六角螺帽。（圖／翻攝自美國NCBI）

▲醫師最後決定用牙鑽破壞陰莖上的六角螺帽。（圖／翻攝自美國NCBI）

醫師們在醫療健康期刊《Journal of Medical Case Reports》詳細描述該起案例，表示由於六角螺帽太過緊蹦、扼住陰莖尖端處，導致該名患者難以正常排尿，在經過一個月後，陰莖才終於恢復正常，患者可以正常排尿、甚至勃起。

醫師在該篇期刊內文中解釋，在去除套弄陰莖上的異物時，使用牙鑽雖然是一種「罕見」的方式，但卻是「極好」的選擇，因為它可以在短時間內非常順利切割陰莖上的異物，無須消耗大量精力。

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關鍵字：

東南亞要聞越南胡志明市六角螺帽牙鑽

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