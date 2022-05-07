義大利扣押209億遊艇！船主可能是普丁　奢華內裝如「迷你城市」

▲豪華遊艇「天方夜譚號」（Scheherazade）。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

義大利政府6日下令扣押一艘價值7億美元（約台幣209億元）的豪華遊艇，據了解，這艘遊艇有2個停機坪、游泳池和劇院等豪華設施。義大利政府並未詳細說明扣押原因及船主身份，但有外媒消息指出，這艘遊艇的擁有者可能就是俄羅斯總統普丁。

根據《路透社》報導，擁有6層甲板的豪華遊艇「天方夜譚號」（Scheherazade）去年9月以來一直停靠在義大利西北部港市馬利納迪卡拉拉（Marina Di Carrara）進行維修，但最近港口的活動顯示，船員們可能正在準備出海。

義大利政府在扣押令中，未特別指名船主是誰，僅說此船和「俄羅斯政府的重要人物」有關。消息人士指出，警方認為船主是俄羅斯石油公司（Rosneft）前總裁胡丹納托夫（Eduard Khudainatov），不過他目前並非歐盟制裁目標；反對派領袖納瓦尼（Alex Navalny）則透露，豪華遊艇的主人就是普丁。

據了解，「天方夜譚號」擁有2個停機坪、數個游泳池、Spa館、劇院、舞廳和健身房，可以容納18名乘客和40名船員，參與建造的工人更稱這艘遊艇是座「迷你城市」。

自烏俄戰爭爆發以來，義大利政府已經在3月、4月從俄羅斯富豪手中扣押了價值超過9億歐元（約台幣287億元）的豪華別墅和遊艇，這些富豪習慣在義大利的知名景點置產。