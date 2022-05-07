勝利日倒數2天！學者曝普丁「可能動向」　不宣戰還有3條路可走

▲普丁2021年5月2日出席復活節彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄國總統普丁2月24日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」而非「戰爭」，但越來越多西方官員及學者相信，他最快將在5月9日勝利日改變說法，利用節日的象徵意義及宣傳價值，正式宣布對烏克蘭開戰，即使沒有這麼做，也可能宣布取得重大軍事成就，或者頒布戒嚴令、動員法。

NGO國際危機組織（Crisis Group）俄羅斯高級研究員伊格納托夫（Oleg Ignatov）直言，對普丁而言，「宣戰是最艱難的情況」，他手邊還有很多選項，包括頒布動員法，啟動全面或部分軍事動員，擴大現役軍人徵兵範圍，徵召預備役或受過軍事訓練的適齡男性，並且讓國家經濟進入戰備狀態。

不過，伊格納托夫直言，此舉將帶來很大風險，因為「這會完全改變克里姆林宮的說法。」普丁將被迫承認侵烏行動沒有按計畫進行，進一步破壞早已苦苦掙扎的俄國經濟，還可能因為徵召百姓上戰場、削弱國內支持度，因為一些俄羅斯人支持烏克蘭戰爭，卻不想要親自參戰。

▲普丁5月9日將採取哪些行動，備受關注。（圖／路透）

伊格納托夫分析，即使普丁在勝利日沒有宣戰，也可能「宣布俄軍在烏克蘭取得一些勝利，試著利用這個節日，鞏固自己的支持」，例如宣布併吞烏東頓內茨克及盧甘斯克地區、在敖德薩大舉推進、全面控制馬力波，甚至併吞赫爾松的一個「人民共和國」。

伊格納托夫認為，普丁也可能實施戒嚴令，暫停選舉並且進一步把權力集中在自己手中。但是，「所有決策都是一個人（普丁）及他的幾位顧問做出」，因此實在很難預測。

俄羅斯把5月9日訂為「勝利日」，紀念蘇聯在第二次世界大戰打敗納粹德國，莫斯科領導階層將在紅場（Red Square）的列寧墓前觀賞閱兵典禮。英國皇家戰略研究所（Chatham House）俄羅斯─歐亞計畫研究主任尼克西（James Nixey）表示，「5月9日是為了向人民炫耀國威，恐嚇反對派，並且取悅當時的獨裁者。」

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日接受CNN訪問時表示，「普丁不可能在5月9日宣戰」，怒斥西方的說法簡直是胡說八道。

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