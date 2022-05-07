馬力波已全城盡毀！澤倫斯基堅不妥協　要俄「做到1事」才談停戰

▲澤倫斯基承認，馬力波如今已徹底被毀，不過烏方要求俄軍至少退回戰前陣地，才會同意和平協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日承認，除了亞速鋼鐵廠（Azovstal）外，已被俄軍圍困多時的港口城市馬力波（Mariupol），如今已徹底被摧毀，但除非俄軍撤退至烏俄戰爭爆發前的陣地，否則烏克蘭絕不會輕易向俄羅斯妥協。

綜合外媒報導，澤倫斯基6日在與倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的視訊通話中，回應了具戰略意義的馬力波若淪陷會為烏俄戰爭造成什麼影響。他表示，「如今的馬力波已經沒有什麼可以損失的了，這座城市已徹底被摧毀，除了亞速鋼鐵廠這一小塊地方外，整個馬力波已徹底被夷平，再也沒有其他建築物了。」

亞速鋼鐵廠是烏克蘭守軍抵禦俄軍入侵馬力波的最後據點，目前仍有約200名平民和逾千亞速軍被困在工廠地下隧道。澤倫斯基指出，雖然烏克蘭正極力協助馬力波剩餘守軍和平民撤離，但俄軍卻不顧停火協議，不斷以砲火阻止撤離行動，「如果俄軍在那裡殺死任何平民或軍人的話，我不認為我們事後還能與他們進行任何外交談判」。

澤倫斯基也提到，如果俄羅斯要與烏克蘭達成和平協議，那俄軍就必須退回到2月24日入侵前的陣地，「這是烏克蘭可以接受的最低限度」。BBC稱，儘管澤倫斯基要求俄羅斯將軍方所佔領的所有烏克蘭領土都歸還烏方，不過澤倫斯基強調了「2月24日前的局勢」，那說明烏克蘭不堅持收回2014年被俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）。