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社會 社會焦點 保障人權

互喵一眼爆衝突　桌遊店12人「店內打到街上」警鳴槍逮人

▲▼林園桌遊店鬥毆。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警掏槍攔下企圖逃逸的轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區一家桌遊店今（7）日凌晨4時許，發生兩派人馬因口角引發的鬥毆衝突，兩邊各有8人和4人大混戰，從店內打到店外，警方快打部隊獲報趕到現場時，正好有人想開車離開，被警方對空開兩槍示警攔下，這場混戰導致4人受傷，所幸送醫後都沒有大礙，警方將鬧事的兩派人馬依聚眾鬥毆、傷害及毀損罪移送偵辦。

▲▼林園桌遊店鬥毆。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方將鬥毆的兩派人都帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林園警分局今天凌晨4時32分接獲通報，在林園區港埔二路有砸店情形，分局立即啟動快打部隊到場處理，現場有多人聚集，警方到場見一台轎車正要駛離現場，立即拔槍喝止「不許動」，並對空開了兩槍示警，才讓正在混戰的雙方冷靜下來，警方也將雙方留置現場以釐清案情。

警方初步調查，衝突並非砸店，而是有兩方客人間口角糾紛，起因是一名蔡姓男子（20多歲）等8人到桌遊店時，與同樣20多歲洪姓男子等4人擦身而過，雙方互瞄一眼，因喝酒關係，2方人馬互看不順眼，當場互嗆發生口角，進而動手混戰，洪男一方4人不敵洪男的8人遭打傷，受傷的4人送醫後均無大礙。

警方在訊後將鬧事的兩派人馬12人，全部依聚眾鬥毆、傷害及毀損罪移送地檢署偵辦。

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