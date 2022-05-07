肥胖削弱疫苗效力！　研究：BMI超過「這數字」抗體水平狂跌27倍

▲土耳其最新研究顯示，肥胖可能會削弱新冠疫苗的效力。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

土耳其學者最近對124名身體質量指數（BMI）高於40的嚴重肥胖者，與166名BMI小於25的正常體重者進行比較後，發現嚴重肥胖者對新冠疫苗的反應較低，他們的抗體水平與正常體重者相比之下，至少低了3至27倍，顯示肥胖可能會削弱新冠疫苗效力。

據路透社報導，伊斯坦堡大學研究發現，在已接種2劑輝瑞（BNT）疫苗，但從未感染新冠的受試者中，嚴重肥胖者的抗體水平比正常體重者低了3倍以上；而其餘沒有感染史，但已接種2劑科興疫苗的人，嚴重肥胖者的抗體水平也比正常體重者低27倍。

研究作者沃爾坎（Volkan Demirhan Yumuk）指出，雖然接種2劑輝瑞（BNT）疫苗的嚴重肥胖者可能獲得較高水平的抗體，但由於他們的抗體明顯比正常體重者來得低，因此學界還需要展開進一步研究，以確定更高的抗體水平是否能提供更強的新冠保護力。

不過，值得注意的是，其中70名此前曾感染過新冠肺炎的受試者中，嚴重肥胖者的抗體水平與正常體重者的水平相似，顯示「肥胖可能削弱新冠疫苗效力」一說，或許只適用於那些從未有過新冠染疫史的人群。