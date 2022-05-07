南韓獲准加入北約「網路防禦中心」　成亞洲第一國

▲南韓國家情報院。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家情報院本月5日對外宣布，已成功獲得加入北約組織（NATO）旗下的「卓越聯合網路防禦中心」（CCDCOE），不僅是非北約成員的「貢獻國」，還是亞洲唯一的成員國。

根據韓媒《朝鮮日報》、《京鄉新聞》，此次獲得批准加入CCDCOE的成員國為南韓、加拿大、盧森堡，而南韓是唯一一個非北約組織成員國的會員，南韓國家情報院於5日公布該項消息，並表示已派員前往CCDCOE總部所位於的愛沙尼亞首都塔林參加獲批准加入的活動。

北約組織的CCDCOE為當今全球最具權威性的網路安全聯合防禦中心之一，2007年愛沙尼亞遭到俄羅斯發動網路攻擊，遂於隔年發起成立該組織，至南韓加入後至今已有32個成員國，其中27國為北約成員國，另外包括南韓、芬蘭、奧地利、瑞典、瑞士等5國為非北約成員國的「貢獻參與國」。

南韓國家情報院早在2019年7月便遞件申請加入，之後連續2年參加由北約CCDCOE所主全球規模最大的網路安全實戰防禦演習「鎖盾」（Locked Shield），預估在獲准加入後，透過參與北約主辦的聯合訓練、政策研究，南韓可以提升在網路安全防禦政策上的發言權。

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