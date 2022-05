古巴首都5星飯店大爆炸！至少22死64傷　現場影片曝光

記者葉國吏/綜合報導

古巴首都哈瓦那(Havana)中心1家高級飯店薩拉托加今天發生大爆炸,目前已知至少22人死亡、64人受傷,死傷人數預計持續增加。

NEW - a massive explosion just destroyed the entire front end of the Saratoga Hotel in #Havana, #Cuba.



Locals say multiple casualties -- dead & wounded.pic.twitter.com/rU20aLqba0