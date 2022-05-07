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古巴首都飯店爆炸　已知4死13人失蹤！黑煙狂竄畫面曝

▲▼古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸。（圖／路透）

▲哈瓦那一家高級飯店發生大爆炸。（圖／路透）

文／中央社哈瓦那6日綜合外電報導

古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸，已知有4人死亡和13人失蹤，救難人員目前仍在瓦礫堆中搜尋生還者。

當地時間今天上午11時過後不久，5層樓高的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）據報因瓦斯外洩導致爆炸，飯店正面部分建築和窗戶被炸毀，灰塵濃煙沖天。

這棟歷史性建物因進行整修，目前沒有接收客人，但爆炸造成4層樓出現毀損。 古巴總統府推文證實4人死亡，「13人仍下落不明」。

古巴總統府指出，初步發現這次爆炸肇因於瓦斯外洩。 法新社記者目擊表示，救難人員在事故現場的瓦礫堆中搜尋，飯店附近有數輛車毀損。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在總理馬雷羅（Manuel Marrero）和全國人民權力大會（National Assembly）主席拉佐（Esteban Lazo）等人陪同下抵達現場關切。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）不會取消8日前往古巴訪問的計畫。

根據接待過瑪丹娜（Madonna）和碧昂絲（Beyonce）等名人的薩拉托加飯店官網，這家飯店有96間客房、2間酒吧、2間餐廳、1間溫泉浴場和健身房。

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