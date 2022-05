古巴首都飯店爆炸　已知4死13人失蹤！黑煙狂竄畫面曝

▲哈瓦那一家高級飯店發生大爆炸。(圖/路透)



文/中央社哈瓦那6日綜合外電報導

古巴首都哈瓦那(Havana)中心1家高級飯店今天發生大爆炸,已知有4人死亡和13人失蹤,救難人員目前仍在瓦礫堆中搜尋生還者。

當地時間今天上午11時過後不久,5層樓高的薩拉托加飯店(Hotel Saratoga)據報因瓦斯外洩導致爆炸,飯店正面部分建築和窗戶被炸毀,灰塵濃煙沖天。

NEW - a massive explosion just destroyed the entire front end of the Saratoga Hotel in #Havana, #Cuba.



Locals say multiple casualties -- dead & wounded.pic.twitter.com/rU20aLqba0