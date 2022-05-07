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日憂「今天烏克蘭明天東亞」　北京：日本在台灣問題上有歷史罪責

▲▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄訪英時表示，擔憂「今日烏克蘭，明日的東亞」。（圖／路透）

中央社台北6日電

針對日本首相岸田文雄近日談及台海和平的重要性，擔憂「今日烏克蘭，明日的東亞」，中國外交部發言人趙立堅今天批評日本炒作中國威脅論，在台灣議題上有歷史罪責，沒資格說三道四。

趙立堅6日在中國外交部例行記者會被問到相關問題時，做上述表示。

趙立堅說，國與國之間的合作應有利於促進區域和平穩定與繁榮，不應針對第三方，損害第三方利益。他批評日本頻藉外交活動「夾帶私貨」，拿中國說事，渲染區域緊張情勢，炒作「中國威脅論」。

他說，日本的做法是為自己擴武強軍找藉口，損害區域國家互信合作，不利於區域和平穩定，註定不得人心。

趙立堅又表示，中國堅決反對日本相關言行。他宣稱，台灣是中國不可分割的一部分，台灣議題完全是中國內政，和烏克蘭問題不能相提並論。

他也批評日本在台灣議題上「對中國人民負有歷史罪責」，更該謹言慎行，完全沒資格說三道四。

在涉及海權議題上，趙立堅說，中國堅定維護領土主權和海洋權益，同時願和有關國家透過談判協商妥善處理分歧，維護區域和平與安寧。日本若真希望東亞和平穩定，就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進區域國家間相互信任，促進區域和平穩定的事。

在英國訪問的岸田文雄5日於倫敦舉行記者會時表示，日本持續關注台灣海峽的和平與穩定，這不僅對日本重要，也攸關國際情勢穩定。有關台灣議題，日本一貫的立場是期待能和平解決。

岸田文雄提到有「今日烏克蘭，可能是明日的東亞」的危機感，因此他改變日本的對俄政策，與七大工業國集團（G7）同調採取制裁俄羅斯等的堅定應對，讓國際社會知道俄羅斯將為暴行付出很高代價。

在和英國首相強生（Boris Johnson）會談時，岸田文雄也提到，對單方面改變台海、南海現狀，快速但不透明的軍事建設活動和經濟脅迫等行為，表示強烈關切。

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