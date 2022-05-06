白俄總統：美國下一個目標「輪到中國」　俄國已在烏克蘭被淹沒

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko） 接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko） 接受《美聯社》專訪表示，認為普丁在烏克蘭戰爭拖得太久，美國為首的西方更助長了戰爭的嚴重性，現在俄羅斯已經在烏克蘭被淹沒，美國的下一個目標就是對付中國。

根據《美聯社》報導，盧卡申科表示，他和他的國家都支持和平，並一再呼籲結束戰爭，「我們斷然不接受任何戰爭。我們已經做了所有的努力，避免發生戰爭，真的感謝你們（的採訪），這是烏克蘭和俄羅斯之間的展開談判的開始」。

盧卡申科表示，在烏克蘭使用核武是無法接受的，因為它就在我們身邊，不像美國那樣跨越太洋。

盧卡申科說，俄羅斯「從定義上講不能輸掉這場戰爭」，白俄羅斯是唯一站在莫斯科一邊的國家，而烏克蘭方面「有多達 50 個國家聯手」 普丁並不尋求與北約發生直接衝突，西方應確保不會發生這種衝突。

盧卡申科表示，普丁是他的「老大哥」（big brother），俄羅斯領導人與白俄羅斯總統以外的任何世界領導人，都沒有比他更密切、更開放或更友好的關係。

盧卡申科強調，他的國家不會對其他國家構成危險，即使其軍方本週進行了演習，「我們沒有威脅任何人，也不打算試圖製造任何威脅」。

盧卡申科指責西方，尤其是美國助長了俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，「美國想抓住時機，將盟友與自己聯繫起來，並在與烏克蘭的戰爭中將俄羅斯淹沒，這是他們的目標是解決俄羅斯，然後就輪到中國」。

盧卡申科最後表示，「今天管理烏克蘭的不是澤倫斯基，我無意冒犯，這是我的觀點，也許我是錯的，如果美國總統拜登也這麼說，一切都會在這1周內停止」。