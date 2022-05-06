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永慶房屋加強防疫　推「我三劑你安心」疫苗標識

永慶房屋加強防疫 推「我三劑你安心」疫苗標識（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋加強防疫，推出「我三劑你安心」疫苗標識，消費者可以了解永慶經紀人是否已施打三劑新冠肺炎疫苗。

圖、文／永慶房屋提供

面對疫情，永慶房屋也建置完整的無接觸線上服務，房屋帶看或售屋委託都能在線上完成，不僅有效降低賞屋民眾的染疫風險，也不耽誤消費者的購售屋計畫。此外，為使需要實地賞屋的民眾安心，永慶房屋在永慶房仲網和永慶快搜APP上推出「我三劑你安心」標識，使民眾瞭解該名永慶房屋經紀人已完成三劑疫苗施打。

永慶房屋推「我三劑你安心」標識 保護賞屋民眾
在國際知名學術期刊《Nature Medicine》上，由日內瓦大學和日內瓦大學醫院組成的研究團隊發表論文指出，施打三劑新冠肺炎疫苗後的民眾，活病毒量比未施打疫苗的人大幅減少，使得病毒傳染力明顯變小。

永慶房屋為保護員工和消費者的安全，除了持續宣導施打新冠肺炎疫苗；還舉辦獎勵活動，鼓勵員工積極接種第三劑疫苗。今日永慶房屋更推出「我三劑你安心」標識，凡是完成三劑疫苗施打的永慶房屋經紀人，在永慶房仲網和永慶快搜APP上都會擁有「我三劑你安心」的標識，提供給民眾參考。

除了施打疫苗外，永慶房屋經紀人也隨時做好防疫措施，降低傳染風險，包括：每日店面消毒、每日體溫量測、全員攜帶口罩服務、提供酒精消毒。看屋時也會嚴格控管帶看人數，減少接觸機會，守護消費者以及社區民眾的健康。

永慶房屋業管部協理陳賜傑說明：「確保消費者和員工的安全是永慶房屋的第一要務。我們希望透過推出『我三劑你安心』標識，讓消費者跟著永慶經紀人一起賞屋時能夠安心；也持續鼓勵員工們施打疫苗，不僅保護自己和家人，也保護消費者和社區居民。」

永慶房屋加強防疫 推「我三劑你安心」疫苗標識（圖／永慶房屋提供）

▲現在在永慶房仲網和永慶快搜APP上，就可以看見永慶經紀人的「我三劑你安心」的疫苗標識。

永慶建置完整無接觸購售屋服務 讓疫情影響降到最低
若是民眾不便出門卻仍有賞屋需求，永慶房屋也提供完整的無接觸帶看服務。永慶房屋的「專人導覽」，由經紀人實地拍攝房屋影片，分享社區環境、建案外觀、房屋格局、空間尺寸等資訊，消費者不須出門就可以一次掌握重要的房屋特色。而永慶獨有的「實境找房」技術，讓消費者在網路上就能體驗房屋周遭的生活圈。便捷的「專人導覽」服務獲得消費者好評，使得近三週點閱率成長5成。

針對有售屋需求的屋主，永慶房屋也提供「無接觸線上委託」服務。委託契據可由永慶房屋經紀人填妥房屋資訊，以及議定好的契據內容後，由永慶房屋經紀人拍下完整的契據給屋主，並透過電話或Line等通訊軟體，詳細說明契據內容，完成確認。

陳賜傑表示，面對疫情，永慶房屋迅速應對，從無接觸線上委託、永慶快搜App、實境找房到專人導覽，提供消費者完整的無接觸購售屋服務，讓疫情對消費者購售屋計畫的影響降到最低。永慶房屋會持續優化科技服務也貫徹防疫措施，讓民眾賞屋便利又安心。

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