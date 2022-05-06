上網撩到美甲師！她約吃高檔燒烤　他「不看價格」結果崩潰了

▲男子和女網友到燒烤店用餐，花費超驚人。（圖／翻攝自南華早報）

圖文／CTWANT

中國廣西南寧一名男子日前透過社交平台認識一名女子，2人閃電約會，見面後約在一家燒烤店用餐，竟花費了1萬多人民幣（約4.5萬新台幣），另一名男大生也有同樣遭遇，他和女網友也來到同一間燒烤店，花費1700多元人民幣（約7600元新台幣），2名男子懷疑遇到「飯托」，掉進了溫柔陷阱。

根據《南華早報》報導，4月30日晚上有名女網友主動向男子搭訕，2人聊沒幾分鐘就相約見面，之後進了一間燒烤店吃飯，對方自稱是一名美甲師，「她說最近心情不太好，想吃東西來『解壓』」，沒想到女子多次點菜，礙於面子他沒有仔細看菜單上的內容和價錢。

▲結帳竟破萬人民幣。（圖／翻攝自南華早報）

女子先點了一盤海鮮烤肉，花費700多元人民幣（約3100元新台幣），又點了4、5盤刺身及小吃，每盤價格數百元到上千元不等，總共10100元人民幣。男子表示，因為每次都是掃碼付費，也沒注意看價格，事後才發現已經晚了，「女子很會說話，一步步引誘消費」，當他察覺自己掉入陷阱時，女子已經藉故離開，聯繫不上。

無獨有偶，一名男大生也有類似遭遇，他在交友網站被一名暱稱「快樂小護士」的女網友搭訕，2人相約出來見面，本來想去看電影，但女子說還沒吃飯，硬把他拉到燒烤店消費，礙於面子一開始默不作聲，但後來發現女子越點越多，買單時花費多達2700多人民幣（約1.2萬新台幣）。但他發現自己沒辦法支付，於是提議女子分擔1000元人民幣，他則付了1700多人民幣。用餐結束後，男大生想約女子看電影，對方以「醫院有急事」為由離開，之後再也聯絡不到人。

▲女網友自稱「快樂小護士」。（圖／翻攝自南華早報）





目前，2名男子都已經報警，警方已介入調查。

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