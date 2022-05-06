　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上網撩到美甲師！她約吃高檔燒烤　他「不看價格」結果崩潰了

男子和女網友到燒烤店用餐，花費超驚人。（圖／翻攝自南華早報）

▲男子和女網友到燒烤店用餐，花費超驚人。（圖／翻攝自南華早報）

圖文／CTWANT

中國廣西南寧一名男子日前透過社交平台認識一名女子，2人閃電約會，見面後約在一家燒烤店用餐，竟花費了1萬多人民幣（約4.5萬新台幣），另一名男大生也有同樣遭遇，他和女網友也來到同一間燒烤店，花費1700多元人民幣（約7600元新台幣），2名男子懷疑遇到「飯托」，掉進了溫柔陷阱。

根據《南華早報》報導，4月30日晚上有名女網友主動向男子搭訕，2人聊沒幾分鐘就相約見面，之後進了一間燒烤店吃飯，對方自稱是一名美甲師，「她說最近心情不太好，想吃東西來『解壓』」，沒想到女子多次點菜，礙於面子他沒有仔細看菜單上的內容和價錢。

聊沒幾分鐘就見面　男子燒烤店約會女網友「一餐竟花費4.5萬」

▲結帳竟破萬人民幣。（圖／翻攝自南華早報）

女子先點了一盤海鮮烤肉，花費700多元人民幣（約3100元新台幣），又點了4、5盤刺身及小吃，每盤價格數百元到上千元不等，總共10100元人民幣。男子表示，因為每次都是掃碼付費，也沒注意看價格，事後才發現已經晚了，「女子很會說話，一步步引誘消費」，當他察覺自己掉入陷阱時，女子已經藉故離開，聯繫不上。

無獨有偶，一名男大生也有類似遭遇，他在交友網站被一名暱稱「快樂小護士」的女網友搭訕，2人相約出來見面，本來想去看電影，但女子說還沒吃飯，硬把他拉到燒烤店消費，礙於面子一開始默不作聲，但後來發現女子越點越多，買單時花費多達2700多人民幣（約1.2萬新台幣）。但他發現自己沒辦法支付，於是提議女子分擔1000元人民幣，他則付了1700多人民幣。用餐結束後，男大生想約女子看電影，對方以「醫院有急事」為由離開，之後再也聯絡不到人。

聊沒幾分鐘就見面　男子燒烤店約會女網友「一餐竟花費4.5萬」

▲女網友自稱「快樂小護士」。（圖／翻攝自南華早報）


目前，2名男子都已經報警，警方已介入調查。

延伸閱讀
「媽祖臉主播」李美萱順產生下雙胞胎　感動道謝小孩「降臨我們身邊」
「2款救命藥」配發至藥局　高風險族群可視訊取藥
陳冠希舊愛昔控「被射後不理」　黃榕遭變態網民性騷擾：收到一堆白色液體

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
網紅怒揭「勾惡雙標自打臉」黑歷史！　酸爆：戴著面具的黃安
新北師隱瞞確診！跑去打麻將散播病毒　教育局證實身分
台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案
快訊／總統府增3人確診！2員工1駕駛
確診勞工可領勞保給付！一表速懂怎算　失能最高拿近275萬
驚傳新北國小老師隱匿染疫爽打麻將　衛生局回應了
快訊／學生確診總數首破3萬！22縣市1958所園校停課
醫護怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」　金管會說話了
男喊「不行了」身中多刀慘死！女友：以為在重訓　與前夫涉重嫌
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上網撩到美甲師！她約吃高檔燒烤　他「不看價格」結果崩潰了

小米7.25億美元資產解凍！　印度法院宣布解除令

以前要「先審批才能懷孕」　廣東實施生育新規：生完登記即可

46歲腦癱女詩人「甜嫁小鮮肉」升格當繼母被酸爆！PO照放閃曝近況

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

外媒：中國要求各機關換掉外國品牌電腦　不使用Windows作業系統

中美防長六月「香會」交鋒　陸學者：將談論南海、台灣和俄烏衝突

傳美擬加碼嚴苛制裁海康威視　連2天A股暴跌19%、

陸駐美大使：美國是時候取消對中國商品加徵的關稅了

帥氣反詐劉警官火了！　700多萬人圍觀狂喊「老公好帥」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

上網撩到美甲師！她約吃高檔燒烤　他「不看價格」結果崩潰了

小米7.25億美元資產解凍！　印度法院宣布解除令

以前要「先審批才能懷孕」　廣東實施生育新規：生完登記即可

46歲腦癱女詩人「甜嫁小鮮肉」升格當繼母被酸爆！PO照放閃曝近況

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

外媒：中國要求各機關換掉外國品牌電腦　不使用Windows作業系統

中美防長六月「香會」交鋒　陸學者：將談論南海、台灣和俄烏衝突

傳美擬加碼嚴苛制裁海康威視　連2天A股暴跌19%、

陸駐美大使：美國是時候取消對中國商品加徵的關稅了

帥氣反詐劉警官火了！　700多萬人圍觀狂喊「老公好帥」

Honda「7／8人座進口MPV」完售下架、台灣本田官網只剩這2款車

陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

爆炸哭戲！王樂妍訣別命危老公　感情太濃哭到泣不成聲

百想／她擊敗《魷魚遊戲》鄭好娟奪新人女子獎　喊到名字時愣住了

獅隊洋砲羅薩拉傷還不能跑　柯瑞繼續「補牛棚洞」

過敏兒注意！營養師曝「遠離過敏」的5個好習慣，現在做不算晚

台灣虎航今年首季虧7.26億元　但估會是疫情解封後復甦最快的航空公司

牛棚練投照穿正式球衣　郭俊麟透露原因

新北國小師遭爆隱瞞確診！跑去打麻將害牌咖染疫　教育局證實身分

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

北京驚現確診者PCR為陰性！專家示警

屠夫遭豬踹了一腳...慘摔「高溫滾水桶」燙爛

寵物小龍蝦被下鍋！男童淚崩後「真香了」

堅持清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

外媒：中國要求各機關換掉外國電腦

「土地廟」造型核酸採點GG了

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

7百萬人圍觀　帥警官直播火了！

陸男PO台灣辣妻罵人影片！百萬人羨慕：一定很幸福吧

上海老翁淪人肉沙包身亡！女護工狂踹虐打畫面曝

長沙塌樓搜救結束！致53死10傷者獲救

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

陸小學生煮飯成必修！6年級要會做番茄炒蛋

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面